Tina Turner sera enfin intronisée au Rock & Roll Hall of Fame ⋆ .

12 mai 2021 / Publié par: Emily

Tina Turner a 81 ans et se produit professionnellement depuis l’âge de 17 ans. Lady est une légende. C’est pourquoi mon gob a été officiellement claqué quand il a été annoncé que Tina serait intronisée dans le Temple de la renommée du rock and roll. Comment n’y était-elle pas déjà? Ils l’appellent littéralement «la reine du rock n ‘roll»! Maintenant, techniquement, elle a été intronisée comme la moitié de Ike et Tina en 1991, mais devoir partager l’honneur avec votre ex-mari violent n’est pas la même chose. Donc, c’est une putain de temps.

Tina sera intronisée dans la catégorie Performers ce 30 octobre à Cleveland, avec Jay-Z, Carole King, Foo Fighters, les Go-Gos, et toi Todd Rundgren. Dave Grohl a également été intronisée avec Nirvana, et Carole King a déjà été intronisée en tant qu’auteur-compositeur avec un ex / partenaire d’écriture Gerry Goffin en 1990. Les artistes aiment LL Cool J et Billy Preston recevra d’autres prix de spécialité.

John Sykes, le président du Rock & Roll Hall of Fame et président de IHeartMedia Entertainment Enterprise, déclare: «C’est notre classe la plus diversifiée de l’histoire du Rock & Roll Hall of Fame» (via Rolling Stone):

«Cela représente vraiment l’engagement continu de la salle à honorer les artistes qui ont créé non seulement le rock & roll, mais aussi le son de la culture des jeunes.

Personne ne peut paraître plus blanc que lorsqu’il prononce l’expression «culture des jeunes». John a ajouté:

«Il est très difficile d’être intronisé deux fois et nous en avons trois cette année», dit Sykes. «C’est aussi une année rare où trois des six intronisés sont des femmes: Tina, Carole et les Go-Go. Cela montre simplement le pouvoir, la pertinence et la reconnaissance continus des femmes dans la musique.

Awww, John vient de découvrir la diversité et le féminisme! Donnez-vous (une autre) tape dans le dos. Le Rock & Roll Hall of Fame a longtemps été critiqué pour son manque de représentation, alors je suppose qu’ils essaient de le compenser.

La cérémonie d’octobre sera diffusée et diffusée sur HBO Max à une date ultérieure. L’année dernière, la cérémonie était un événement virtuel sur HBO qui présentait des mini-documentaires sur les intronisés. L’espoir est que les intronisés se produiront tous, mais Tina vit en Suisse et n’a pas joué depuis sa tournée mondiale en 2009:

«Nous serions très fiers et honorés de la recevoir», déclare Sykes. «Cela dépend simplement de ce qu’elle ressent et si elle veut s’envoler pour l’Amérique. Ce serait un moment si elle le pouvait. Je vous promets que si elle ne peut pas faire le voyage, un incroyable hommage lui sera rendu par un groupe d’artistes.

Espérons que Tina se présente. Mais, plus important encore, le dieu du rock Todd Rundgren passera-t-il pour dire: «Bonjour, c’est Meee»? Le premier été, j’ai déménagé de ma petite ville à Toronto, j’étais assis sur un patio et le gars à côté de moi jappait bruyamment sur sa cellule. Le mec a finalement giflé ce téléphone à rabat et a annoncé à son partenaire de restauration: «C’était Todd… Todd Rundgren.» Et, pas de blague, je me souviens m’être dit: «Wow! La grande ville! J’ai vraiment, vraiment réussi.

