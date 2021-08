Tinder déploiera la vérification d’identité pour garantir l’authenticité du profil

L’application de rencontres populaire Tinder a annoncé lundi que la nouvelle fonctionnalité « Vérification d’identité » sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs du monde entier. Comme son nom l’indique, cette option permettra aux utilisateurs de s’assurer que leur profil sur le réseau social est authentique et provient d’une personne réelle.

Comme l’a noté Gizmodo, la vérification d’identité a déjà été testée sur l’application Tinder au Japon depuis 2019, et maintenant, la fonctionnalité sera étendue à l’échelle mondiale. Une fois cette option disponible, les utilisateurs pourront utiliser un document délivré par le gouvernement, tel qu’un passeport ou un permis de conduire, pour prouver leur identité.

La société mentionne dans un article de blog que la vérification d’identité sera facultative au début, tout comme la vérification des photos avec des selfies, mais la société ne semble pas exclure la possibilité de la rendre obligatoire à l’avenir. Bien entendu, la fonctionnalité deviendra immédiatement obligatoire dans les régions où une telle vérification est requise par la loi.

«Nous savons que l’une des choses les plus précieuses que Tinder puisse faire pour que les membres se sentent en sécurité est de leur donner plus de confiance que leurs matchs sont authentiques et plus de contrôle sur les personnes avec lesquelles ils interagissent. Et nous espérons que tous nos membres dans le monde verront les avantages d’interagir avec des personnes qui ont suivi notre processus de vérification d’identité. Nous attendons avec impatience le jour où autant de personnes que possible seront vérifiées sur Tinder. »