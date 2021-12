Tinder est maintenant un peu plus TikTok donc vous pouvez lier par thèmes

TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook Stories… tout le monde veut des vidéos courtes pour attirer l’attention, et il semble que la mode ait également atteint Tinder. Le réseau social des rencontres éphémères a décidé d’inclure une nouvelle section dans son application avec laquelle il peut générer plus d’interactions entre ses utilisateurs sans avoir besoin d’une correspondance aléatoire. Une autre façon de briser la glace.

Qu’est-ce que la section Explorer de Tinder ?

Dans l’idée d’offrir ce que tous les réseaux sociaux proposent, dans Tinder, ils ont sorti une section de leurs manches dans laquelle les utilisateurs peuvent télécharger des vidéos rapides et saisissantes toujours intégrées dans un thème en question. Ainsi, les utilisateurs pourront passer plus de temps sur le réseau social à parcourir les vidéos téléchargées par les utilisateurs, en se concentrant sur des sujets qui les intéressent avec la seule intention de rechercher leur meilleure moitié dans des contextes dans lesquels ils se sentent à l’aise ou ont un intérêt particulier.

L’essence de Tinder est-elle perdue ?

Jusqu’à présent, Tinder se distinguait en offrant la possibilité de rencontrer quelqu’un en toute ignorance. Seules les photos de leur profil et de leurs centres d’intérêt étaient proposées, donc pour réaliser une première conversation une correspondance avec laquelle commencer la connexion était nécessaire. Maintenant, la situation change, et bien que la partie match reste la même, dans Explorer, nous aurons une grande liste de sujets dans lesquels les utilisateurs peuvent naviguer parmi des milliers de vidéos verticales similaires à ceux de TikTok.

Ces thèmes seront mis à jour et recyclés au fil du temps, et parmi eux, nous pouvons en trouver tels que Foodie, Gamers, Artists, Entrepreneurs, Pets, Activism, Athlete, et bien d’autres. Vous n’aurez qu’à entrer dans ces rubriques pour découvrir les vidéos des profils qui correspondent le mieux à vos centres d’intérêt, et ainsi pouvoir affiner les correspondances que vous allez diffuser dans votre recherche.

Cela vous fait évidemment perdre la possibilité de surprendre les utilisateurs avec des correspondances aléatoires de personnes complètement aléatoires, et si d’une part cela vous permet de mieux définir la recherche de partenaire des utilisateurs, au final vous perdez cette touche de spontanéité… que la vraie vie vous donne. Qu’est-ce que tu penses?

Quick Chat arrive en Espagne

Après être passé par les États-Unis, la fonction Quick Chat arrive également en Espagne, permettant aux utilisateurs de démarrer des salons de discussion avec une limite de temps. L’idée est que deux personnes se rencontrent dans une salle de discussion et disposent d’un temps limité pour discuter, de sorte qu’à la fin elles décident au dernier moment de faire correspondre ou de mettre fin à la discussion sporadique instantanément lorsque le compteur atteint zéro.

Le plus intéressant est que cette fonction ne sera disponible que de 18h00 à minuit, de sorte que les chats à durée limitée n’auront qu’un seul créneau horaire dans lequel les utilisateurs pourront les utiliser. Est-ce que discuter à 18 heures rattrapera son retard comme au bon vieux temps des modems 56K avec des taux horaires ? Si tout est déjà inventé…