Tinder proposera aux utilisateurs de vérifier leur identité | La technologie

Il existe différents réseaux sociaux et applications qui demanderont que les utilisateurs soient vérifiés, y compris Tinder.

Il est de plus en plus courant de rencontrer une personne rencontrée via les réseaux sociaux. Ces plateformes veulent offrir la plus haute sécurité possible aux utilisateurs, et aussi avoir le maximum de données possible, c’est pourquoi une période approche où certains demanderont que les identités soient vérifiées.

Il est à noter qu’à l’heure actuelle Ces plans veulent démarrer volontairement dans le cas de Tinder, il ne sera pas forcé aux utilisateurs de vérifier qu’ils le sont vraiment, mais il leur sera proposé cette option qui s’étendra à l’international, bien qu’elle soit disponible dans un pays depuis longtemps.

Comme indiqué dans Engadget, cette fonction de vérification d’identité est effectuée au Japon, mais sera bientôt mise à jour dans d’autres pays, éventuellement dans “les prochains trimestres“.

Si vous ne savez pas comment entrer pour draguer sur Tinder, nous vous expliquerons comment fonctionne son application et ce que vous pouvez faire pour rencontrer des gens et avoir des rendez-vous sur Tinder.

Tinder a publié une déclaration dans laquelle ils rapportent que ils veulent être la première application de rencontres à faire vérifier les utilisateurs, même s’ils savent qu’il s’agit d’une étape compliquée dans laquelle la situation de chaque pays doit être prise en compte.

Pour cette raison, ils précisent que cette vérification d’identité “je commencerais comme bénévole” et les équipes de l’entreprise devront vérifier « quels documents sont les plus appropriés dans chaque pays ». Nous comprenons cela sur le plan pratique et juridique.

Le volontariat est compris en raison de la situation de chacun des utilisateurs et de leur situation personnelle, c’est pourquoi ils soulignent que certaines personnes “peuvent avoir des raisons impérieuses pour lesquelles elles ne peuvent ou ne veulent pas partager leur identité réelle avec une plateforme en ligne”.

Si cette vérification se poursuit, certains se sentiront probablement plus en confiance avec des personnes dont ils connaissent la véritable identité. Par conséquent, il est entendu que cette volonté poussera de nombreuses personnes à s’identifier pour avoir plus de succès sur la datation.

Hors le cas du Japon, on ne sait pas encore comment cela fonctionnera dans le reste des pays, mais étant un plan global, cela affectera également l’Espagne. Nous attendrons les détails pour juger pleinement de la situation.