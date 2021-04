Tinder, l’une des applications de rencontres les plus connues au monde, a mis les tests COVID-19 à la disposition de ses utilisateurs afin qu’ils puissent dater les personnes qu’ils ont contactées via l’application. Les tests seront fournis par Everlywell Company, un fabricant approuvé par le gouvernement des États-Unis, et seront disponibles à quiconque en fait la demande et à quiconque décide de rencontrer. Cette offre s’applique, pour l’instant, aux États-Unis.