Tinder vous permet désormais de bloquer vos amis et vos proches pour vous éviter cette rencontre gênante : voici comment procéder

Tinder introduit de nouveaux contacts bloquants sans fonction de téléphone

Tinder permettra désormais à ses utilisateurs d’être introuvables pour les autres profils que l’utilisateur choisit et bloque. Ceux qui recherchent la romance sur l’application peuvent désormais éviter leurs ex, leurs proches, leurs collègues, leurs amis ou toute personne qu’ils veulent simplement en bloquant leur numéro de téléphone.

Voici un guide étape par étape pour éliminer les chances que certains de vos contacts rencontrent votre profil de rencontre sur l’application.

Ouvrez Tinder et appuyez sur l’icône de profil Dans Paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Bloquer les contactsAccordez à Tinder l’autorisation d’accéder à votre liste de contacts téléphoniquesSélectionnez les numéros de téléphone que vous souhaitez éviter de rencontrer sur Tinder dans la listeAppuyez sur les options Bloquer les contacts.

On peut également bloquer manuellement quelqu’un qui ne figure pas dans sa liste de contacts ou utiliser la nouvelle option avec le partage de la liste de contacts téléphoniques.

Appuyez sur l’icône de profil et accédez à Paramètres. Sélectionnez Bloquer les contacts, appuyez sur l’icône + en haut de l’écran Remplissez le champ avec les informations de contact de la personne et soumettez.

Tinder, cependant, maintient qu’il ne conservera pas les détails) nom, numéro de contact et identifiant de messagerie) des contacts bloqués. De plus, les contacts bloqués ne seront pas informés qu’ils ont été mis sur liste noire à partir du compte d’un utilisateur et cela n’affectera pas les correspondances existantes ou les correspondances de l’utilisateur. Si une personne n’est pas sur Tinder, son non peut être bloqué afin qu’il ne soit pas détectable après s’être connecté à l’application à un stade ultérieur.

Cependant, le mécanisme de blocage des utilisateurs par numéro de téléphone ne fonctionne que si les informations fournies par l’utilisateur sont les mêmes que celles fournies par les utilisateurs bloqués lors de la connexion.

