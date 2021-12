Tineco Floor ONE S5 est une énorme mise à niveau de la sensation virale de nettoyage des sols de TikTok

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur

Avez-vous déjà entendu parler du Tineco Floor ONE S5 ? Non? Cela change la donne et nous allons tout vous raconter.

Des aspirateurs robots sophistiqués comme le Roomba i3+ sont des changeurs de jeu. Utilisez-en un et vous n’aurez plus jamais à vous soucier de passer l’aspirateur régulièrement. Ensuite, il existe des modèles encore plus avancés comme le Roborock S7. Avec cet aspirateur robot, vous bénéficiez également d’une vadrouille intégrée. Aussi bons que soient le S7 et d’autres modèles comparables, cependant, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec un tout petit réservoir d’eau.

En plus de cela, la plupart des aspirateurs robots déconseillent l’utilisation de nettoyants. De plus, ils ne font qu’étaler les choses car ils n’essorent pas les tampons de vadrouille. Pour faire court, vous devez toujours nettoyer vos sols durs régulièrement, même si vous disposez du meilleur robot aspirateur laveur.

Cependant, une fois que vous aurez rencontré le Tineco Floor ONE S5, vous ne considérerez plus jamais le nettoyage comme un problème.

Sensation virale TikTok

Si le nom de Tineco vous semble familier, c’est parce que vous avez probablement déjà vu les nettoyants pour sols de l’entreprise. Des modèles plus anciens comme le Tineco iFLOOR (46 $ de rabais en ce moment) et le iFLOOR3 est devenu méga-viral sur TikTok. Voici l’une des nombreuses vidéos qui présentent ces excellents nettoyants pour sols :

@eastcoastdiy Comparez les aspirateurs Tineco pour que vous n’ayez pas à le faire ! ❤️ #tineco #amazon #amazonfinds Mettez vos disques sur – Ritt Momney

Ces vidéos ont été vues des millions de fois, et pour cause. Les nettoyeurs de sols électriques de Tineco sont géniaux. Aussi bons que soient les anciens modèles, cependant, les nouveaux Nettoyant pour sols intelligent Tineco Floor ONE S5 les laisse tous dans la poussière.

Il a tellement de mises à niveau fantastiques que tous ceux qui connaissent ces nettoyants pour sols adoreront.

Le nettoyant pour sols amélioré de Tineco

Le nouveau Tineco Floor ONE S5 est un aspirateur et une vadrouille en un, et il nettoie mieux que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Il a un nouveau design qui améliore les inconvénients des modèles précédents, et il a plus de capacité. Le réservoir d’eau est plus grand et le réservoir d’eau sale est plus grand. Il existe également de nouvelles optimisations de batterie qui permettent au ONE S5 de fonctionner pendant 35 minutes par charge. C’est plus que suffisant pour nettoyer tous les sols durs de votre maison.

Une caractéristique que nous aimons est l’anneau iLoop sur l’écran LED. Lorsque le nettoyeur de sols détecte de la saleté humide ou sèche, l’anneau devient rouge. Une fois que le désordre est tout nettoyé, il devient bleu. Le rouleau a été amélioré avec un meilleur design. Il atteint maintenant plus loin dans les coins, et les cheveux et les débris ne se coincent pas aussi facilement. Et le meilleur de tous, il y a une fonction d’auto-nettoyage ! Le ONE S5 se nettoie lorsque vous avez terminé, puis vous n’avez plus qu’à vider le réservoir d’eau sale et le rincer. Qu’est-ce que c’est génial ?!

Je ne pouvais pas croire à quel point le Nettoyant pour sols intelligent Tineco Floor ONE S5 travaillé dans mes tests. Il nettoyait facilement les dégâts secs et humides, et mes sols étaient secs et sans traces en quelques minutes. Je ne me vois plus jamais utiliser une vadrouille traditionnelle. En fait, ce n’est pas tout à fait vrai. La seule faiblesse inévitable des nettoyants pour sols comme celui-ci est le fait qu’ils ne pourront jamais tenir dans des espaces vraiment restreints. Cela signifie que vous devrez toujours nettoyer derrière les toilettes avec une vadrouille ordinaire.

Le nouveau Tineco Floor ONE S5 est disponible sur Site Internet de Tineco, à Meilleur achat, et à Amazon.

Tineco Floor ONE S5 faits en bref

Le Tineco Floor ONE S5 est un incontournable pour tous ceux qui souhaitent garder leurs sols propres. Voici un bref récapitulatif des principaux points à retenir :

Le nouveau nettoyeur de sol intelligent Tineco Floor ONE S5 est la nouvelle version du modèle qui est devenu viral sur TikTok. , et d’autres débris Le Floor ONE S5 ajuste automatiquement la puissance d’aspiration, la vitesse du rouleau et le débit d’eau pour s’adapter au mieux au désordre que vous nettoyez L’indicateur d’affichage intelligent Brilliant iLoop a un anneau LED qui passe du rouge au bleu lorsque votre sol est propre Le spécial la tête de brosse assure un nettoyage sans traces et atteint jusque dans les recoins étroits La fonction d’autonettoyage intelligente permet au Floor ONE S5 de Tineco de se nettoyer lorsque vous avez terminé ! L’optimisation spéciale de la batterie fonctionne pendant 35 minutes avant de devoir être chargée Un réservoir d’eau de grande capacité garantit que vous ne manquerez pas d’eau pendant le nettoyage Les sols sèchent sans laisser de traces en quelques minutes, contrairement à la vadrouille traditionnelle – plus besoin d’attendre pour que votre sol sèche !

Aspirateur sec et humide sans fil Tineco Floor ONE S5 Smart pour sols durs, affichage numérique… Prix : 499,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

