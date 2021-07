Tinessa Hogan accusée de meurtre ; Filles trouvées dans le canal ⋆ 10z viral

Une femme de Floride a été arrêtée et accusée de meurtre dans la mort de ses deux filles, dont les restes ont été retrouvés dans un canal en juin.

Tinessa Hogan, 36 ans, a été arrêté mardi et inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré, selon les dossiers du bureau du shérif du comté de Broward. Les corps de ses filles, 9 ans destin et 7 ans Daysha, ont été trouvés dans un canal de Lauderhill le 22 juin.

En juin, la police de Lauderhill a identifié Hogan comme une « personne d’intérêt » lors d’une conférence de presse sur la sinistre découverte concernant les jeunes filles. Le destin a été trouvé en premier, vers midi, et Daysha a été retrouvée environ huit heures plus tard.

A l’époque, le lieutenant Mike Bigwood, de la police de Lauderhill, a déclaré que Hogan n’était pas en état d’arrestation, mais aussi qu’elle n’était pas « dans la communauté » pour le moment et ne représentait pas un danger pour le public. Le lieutenant Bigwood n’a pas voulu confirmer si Hogan était en détention.

Le magazine People, cependant, a rapporté que Hogan a été hospitalisée depuis que les corps de ses filles ont été retrouvés « en raison de son comportement prétendument erratique dans les jours précédents ».

Les enfants ont été vus pour la dernière fois avec leur mère vers 17 heures la veille de leur découverte, a déclaré Bigwood lors de la conférence de presse de juin. Il a confirmé que les filles vivaient avec Hogan dans la zone près de l’endroit où elles ont été trouvées dans le canal.

Bigwood a également déclaré que Hogan avait déjà été vu dans le canal, tenant une Bible offrant des baptêmes à des étrangers et à des personnes de la communauté. La police se demandait si Hogan tentait de baptiser ses filles au moment de leur mort.

La police a déclaré que Destiny portait un short et une chemise grise avec le mot « Dream » dessus lorsque les policiers ont récupéré son corps. Daysha portait un t-shirt beige et un bas de pyjama avec des fleurs lorsqu’elle a été retrouvée à environ 800 mètres.

Les autorités n’ont pas identifié ou confirmé la ou les causes de la mort des filles.

Le père des filles, Darren Hogan, aurait été séparé de la famille depuis environ 10 ans, a déclaré la police, et d’autres membres de la famille vivent en dehors du comté de Broward.

En juin, la station locale WPLG a rendu compte de la réaction de la région à la nouvelle de la mort des filles. Une femme a déclaré que Destiny avait des marques sur son corps lorsqu’elle a été retrouvée et a décrit une scène troublante.

“Marron Derika, Bouleau Shakima et michelle d’or faisaient partie des personnes qui ont visité le canal mercredi », a rapporté WPLG. « Brown a laissé tomber deux ballons. Birch et Golden, qui vivent tous les deux à proximité, étaient là pour prier pour les filles. “La façon dont la petite fille avait l’air hier avec toutes les égratignures sur elle et … ses poings hurlaient”, a déclaré Birch. «Cela m’a juste fait pleurer et je me suis dit: essayait-elle de s’accrocher à quelque chose? ou se battait-elle pour sa vie ? »

En vertu de la loi de Floride, s’il est reconnu coupable, Hogan pourrait encourir la peine de mort ou la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Les dossiers du comté de Broward n’indiquaient pas si Hogan avait un avocat, et aucune date de libération pour Hogan n’était indiquée.

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]