Tinfoil Hat Theory: Le Bayern Munich pourrait-il vendre Robert Lewandowski l’été prochain pour financer une offre pour Erling Haaland du Borussia Dortmund?

Selon un rapport du média français L’Equipe (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich ne vendra pas Robert Lewandowski cet été malgré les rumeurs généralisées selon lesquelles l’attaquant polonais veut un nouveau défi.

La torsion de cette dernière histoire, cependant, est que les Bavarois seraient prêts à vendre Lewandowski l’été prochain et s’attendraient à une offre de l’ordre de 50 millions d’euros car Lewandowski n’aurait plus qu’un an sur son contrat.

Selon L’Equipe, le seul club qui pourrait pousser Lewandowski à envisager un changement cet été est le Real Madrid – qui se trouve être également vaguement lié au Hitman polonais. On dit que les Blancos sont plus entichés de la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe pour le moment, mais si cette décision échoue, les gants pourraient se détacher pour que les géants de la Liga fassent pression pour Lewandowski.

Tinfoil Hat Theory: Vendre Lewandowski l’été prochain amènera Haaland au Bayern Munich

Avec une clause de libération de 75 millions d’euros rumeur – et très abordable – l’été prochain, vous pourriez vous demander pourquoi exactement cela serait considéré comme une théorie du « chapeau en aluminium », mais avec le Real Madrid, le Chelsea FC, Manchester United, le FC Barcelone, la Juventus, Manchester City, Liverpool et Paris Saint-Germain parmi les clubs intéressés par la star du Borussia Dortmund Erling Haaland, le Bayern Munich devrait payer le salaire de Haaland.

En août 2022, Lewandowski aura 34 ans et il lui reste un an sur son contrat. S’il veut vraiment un nouveau défi – et n’est pas pleinement investi dans les plans du Bayern Munich – ce serait le moment idéal pour se séparer mutuellement et saisir la prochaine génération de Lewandowski : Haaland.

Les règles du jeu pour acquérir Haaland sont nivelées pour un été – et un été seulement – ​​en 2022 en raison de cette clause de libération supposée. Bien sûr, le Bayern Munich devrait probablement mettre de côté son budget salarial, mais s’il y a un joueur sur Terre qui justifie ce type de traitement pour les 10 prochaines années en dehors de Mbappe, ce serait le phénomène norvégien.

Relier tous ces points… l’été prochain pourrait être le moment idéal pour échanger un attaquant contre un autre.

Il faudrait beaucoup de choses pour que cela se déroule; à savoir Lewandowski devrait réellement vouloir partir et le Bayern Munich devrait convaincre Haaland de rester en Allemagne… mais c’est possible.