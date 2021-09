Tini Stoessel et Manuel Turizo Nouvelle idylle ? Ils répondent aux rumeurs

in

Tini Stoessel et Manuel Turizo Nouvelle idylle ? Réponse de rumeurs | Instagram

Le célèbre chanteur Tini Stoessel a récemment répondu aux rumeurs de romance avec son collègue chanteur Manuel Turizo, car ces derniers jours, à travers les réseaux sociaux et les médias, il s’est assuré qu’ils sont plus que des amis.

Enfin, Tini Stoessel a rompu le silence sur les spéculations d’une romance entre elle et le chanteur Manuel Turizo.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Tini Stoessel et Manuel Turizo ont décidé d’unir leurs talents pour créer l’une des meilleures collaborations musicales de ces derniers temps : Maldita foto.

C’est là que le Argentine et le Colombien a fait preuve d’une grande alchimie sur le plateau d’enregistrement du clip vidéo et est même devenu de grands amis.

Cependant et comme prévu, quelques rumeurs de romance entre eux ont commencé à résonner depuis la sortie de leur nouvelle chanson.

Et c’est qu’après avoir terminé son engagement avec Sebastián Yatra l’an dernier, l’interprète de ‘Miénteme’ est resté célibataire.

Tandis que de son côté, Manuel Turizo entretient une relation sentimentale avec Joselina Sorza, qui à de multiples reprises a publié des photographies romantiques avec l’interprète de ‘Aime-moi tant que tu peux’.

C’est pourquoi Tini a finalement rompu le silence sur ces spéculations et a nié qu’il y ait une liaison entre Manuel et elle.

« C’est un grand artiste et j’ai toujours aimé sa voix. Il a ces voix qu’on reconnaît vite, tellement épaisses. De plus, il est divin, super professionnel. D’ailleurs, nous nous sommes rencontrés le même jour, le jour où nous avons enregistré le clip vidéo et nous nous sommes bien amusés. »

Je pense que c’est dû au fait d’avoir joué dans la vidéo, et d’avoir été un ex-partenaire, le presque baiser et la subduction, clairement l’idée est que le public se connecte avec l’amour qu’il ressent “, a-t-il déclaré.

En revanche, tout semble indiquer que Tini Stoessel a vu le positif dans les difficultés de l’année dernière et en fait son effort a été tel qu’il prépare déjà un album aussi épique que Lie to me, l’un de ses grands succès.

Tini Stoessel et Sebastián Yatra ont mis fin à leur cour en mai 2020, et bien qu’ils n’aient pas divulgué les détails de leur rupture, l’interprète de “Couple de l’année” a avoué pour “El Break de las 7” que lui et Tini avaient différents objectifs de vie.