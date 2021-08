Tini Stoessel et Manuel Turizo sont assez proches

Tini Stoessel et Manuel Turizo sont très proches | Instagram

Une nouvelle relation amoureuse approchera-t-elle ? Récemment, les chanteurs Tini Stoessel et Manuel Turizo Ils ont surpris leurs followers, cependant, ne vous alarmez pas pour le moment, car il s’agit d’une collaboration musicale.

Tini Stoessel et Manuel Turizo ont enfin sorti l’attendu vidéo musicale de sa nouvelle collaboration “Maldita foto”.

Il ne fait aucun doute que la chanteuse argentine Tini Stoessel et Manuel Turizo ont émerveillé leurs millions de fans avec la première musicale de “Maldita foto”.

Il convient de noter que le chanson est l’une des collaborations qui a été placée dans le numéro 17 des tendances musicales sur la plateforme YouTube.

C’est le 19 août que les artistes ont présenté le sujet, car les jours précédents ils ont laissé les utilisateurs intrigués par les photos et vidéos qu’ils ont partagées sur les réseaux sociaux, certains pensaient même qu’il s’agissait d’une romance, cependant, d’autres de la première d’une nouvelle chanson .

Comme vous vous en souvenez peut-être, précédemment, Tini a créé une chanson avec Belinda et Lola Indigo, et la chanson s’appelle “La Niña de la Escuela” et a également ajouté plus de 47 millions de vues.

Le clip a reçu de bons commentaires de la part des internautes et cette fois la première d’une chanson n’a pas fait exception.

La nouvelle chanson de Tini et Turizo est disponible sur le compte YouTube de la chanteuse, jusqu’à présent, le clip vidéo a ajouté en quelques heures seulement plus de 2 millions de vues et d’innombrables commentaires de ses fidèles fans.

D’autre part, le clip raconte l’histoire d’un ex-couple qui va dans le même restaurant pour dîner avec leurs nouvelles conquêtes respectives, cependant, à partir d’un moment inattendu, les photos qui ont été prises de leurs partenaires ont réalisé que les deux sont au même endroit.

Après s’être à nouveau rencontrés, Tini et la chanteuse imaginent à quoi ressembleraient ces moments ensemble entre baisers et câlins, mais soudain, ils reviennent à la réalité et se rendent compte que les deux ont pris des chemins séparés et doivent continuer leur vie.

Comme prévu, les utilisateurs ont commenté que cette chanson serait un succès, tandis que d’autres ont exprimé que les chanteurs formaient un beau couple, car ces derniers mois, il est devenu connu que Tini Stoessel est le single le plus désiré depuis sa rupture avec le chanteur Sebastian Yatra.