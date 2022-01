Tinkerstellar vous aide à commencer à programmer en Python sur un iPad

Swift Playgrounds d’Apple est un excellent moyen d’apprendre à programmer dans Swift en utilisant uniquement un iPad, mais il existe plusieurs autres langages de code. Pour ceux qui souhaitent apprendre Python, le développeur Alex Staravoitau a créé une nouvelle application appelée « Tinkerstellar ».

Comme le développeur le dit lui-même, Tinkerstellar s’inspire de Swift Playground, mais il propose des leçons pour apprendre Python, l’apprentissage automatique, l’analyse de données et d’autres domaines de la science informatique. Et la meilleure partie est que l’application est extrêmement intuitive et facile à utiliser.

Une fois que vous avez choisi une leçon, vous trouvez une introduction rapide pour comprendre les bases de cette langue. Mais plus qu’une simple théorie, l’application fournit des exemples de code qui peuvent être modifiés et exécutés à tout moment. Les résultats sont affichés juste en dessous du code, afin que l’utilisateur puisse comprendre exactement ce que fait chaque commande.

Étant donné que Tinkerstellar a été conçu pour les développeurs novices, il n’est pas nécessaire de configurer un environnement ou même une connexion réseau pour exécuter le code – tout est fait localement.

Avec tinkerstellar, vous apprenez en bricolant, et ce avec quoi vous bricolez, ce sont des outils standard de l’industrie, des données du monde réel, des bibliothèques et des API. Pas besoin de configurer des environnements, de décompresser des ensembles de données ou de s’appuyer sur une connexion réseau pour exécuter le code – nos laboratoires sont livrés avec tout déjà pré-installé, et tout le code s’exécute directement sur votre appareil. Téléchargez simplement un laboratoire et vous êtes prêt à jouer et à expérimenter avec du code pour résoudre des problèmes réels de la science informatique.

Si vous avez un iPad et que vous souhaitez étendre vos capacités de développement, Tinkerstellar est définitivement une application incontournable. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur l’App Store et il est compatible avec tout modèle d’iPad exécutant iPadOS 14 ou version ultérieure.

Vous trouverez plus de détails sur l’application sur le site Web du développeur.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :