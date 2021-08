Tino Anjorin attirant l’intérêt, Baba Rahman se joint à la lecture

Avec les nouvelles de transfert augmentant de jour en jour, Chelsea a officiellement envoyé Baba Rahman en prêt à Reading, avec Tino Anjorin prêt à suivre l’arrière par la porte de sortie. Anjorin suscite l’intérêt du Lokotiv Moscou, selon Simon Johnson, et évaluerait ses options au cours des prochains jours, un séjour à Chelsea étant toujours possible.

Quant à Baba Rahman, un déménagement à Reading n’est pas une surprise. Le joueur de 27 ans a eu plusieurs prêts au cours de son séjour à Stamford Bridge, n’ayant toujours pas réussi à percer dans l’équipe première. Il sera relativement satisfait de cette décision, ce qui le maintient en Angleterre et en compétition pour la première équipe de football semaine après semaine.

Pendant ce temps, le défenseur central Andreas Christensen est sur le point de rédiger un nouveau contrat avec le club, signant pour quatre ans supplémentaires, selon Simon Johnson de ..

Nouvelles du transfert de Chelsea

Baba Rahman rejoint la lecture

Accueillant Baba Rahman à Reading, le manager Veljko Paunovic a déclaré au site Internet du club : En train de lire. C’est un footballeur rapide, fort et physique qui a beaucoup à offrir au club et aux joueurs qui l’entourent. Baba était vraiment impatient de faire partie de notre projet et de se tester dans cette division difficile et je suis ravi de le voir jouer pour nous.

Le directeur général Dayong Pang a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure cet accord pour amener Baba à Reading. Il apporte une riche expérience du jeu en jouant au football en Premier League, en Europe et pour son pays. Ses connaissances et ses capacités seront extrêmement importantes pour nous au cours d’une autre saison chargée. »

Christensen sera récompensé

Se battre pour une place dans l’équipe actuelle de Chelsea n’est pas une tâche facile, et Andreas Christensen n’est pas toujours l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe. Lorsqu’il est appelé, cependant, l’international danois fait plus que le travail, soulignant l’incroyable force de Chelsea en profondeur, qui n’a été améliorée qu’avec une rafale de nouvelles sur les transferts cet été.

Alors que les jours comptent jusqu’à la fin de la fenêtre, Christensen sera ravi de cimenter son avenir à Stamford Bridge.

Photo principale

