Pris au dépourvu. Tinsley Mortimer a été «complètement aveuglée» par sa séparation d’avec son fiancé Scott Kluth, une source raconte Nous hebdomadaire exclusivement.

«Tinsley a l’impression d’avoir gaspillé quatre ans de sa vie sur Scott», ajoute l’initié, notant que le Vraies femmes au foyer de New York alun, 45 ans, «était à une séance photo» lorsque Kluth, 40 ans, a annulé leurs fiançailles.

Une deuxième source, cependant, affirme que la rupture était longue à venir. «Tinsley ne devrait pas se sentir aveugle quand elle savait que c’était il y a plus de mois», dit l’initié. «Peut-être que ça a coulé la semaine dernière, mais Scott ne l’a pas aveuglée. Ils ne se sont pas revus depuis début janvier. Ils n’ont pas passé la Saint-Valentin ensemble. Il vit seul depuis janvier.

L’ancien couple a eu une relation difficile depuis qu’ils ont été mis en place à un rendez-vous à l’aveugle par RHONY ‘s Carole Radziwill en février 2017. Ils se sont séparés huit mois après leur introduction, pour se remettre ensemble et se séparer à nouveau en juin 2018. Après avoir régulièrement fréquenté par intermittence, l’homme d’affaires a proposé en novembre 2019, ce qui a conduit Mortimer à quitter la série de télé-réalité Bravo en afin de se concentrer sur son avenir avec Kluth à Chicago.

«J’ai tellement changé depuis mon retour à New York et mon Sonja [Morgan’s] maison de ville », a déclaré Mortimer, qui a rejoint l’émission pendant la saison 9, lors de la diffusion de son dernier épisode en juin 2020.« Cela m’a pris un peu de temps, mais je me sens enfin à nouveau moi-même. Je me sens à nouveau en confiance. … Ce fut une belle course et je suis tellement content de mon état actuel et tellement excité pour mon avenir.

Nous a confirmé jeudi 18 mars que la paire avait mis fin à ses fiançailles après 14 mois. Kluth a révélé dans un communiqué que lui et le mondain avaient «vécu de manière indépendante» pendant quelques mois avant de finalement le faire cesser.

«C’était une décision incroyablement difficile, mais je pense que c’est la meilleure pour nous deux. Je me soucierai toujours de Tinsley et je lui souhaite sincèrement bonheur et succès dans tout ce qu’elle fera à l’avenir », a déclaré Kluth. «Bien que je sache que cette nouvelle intéressera beaucoup de gens, je demande la confidentialité et la compréhension pendant cette période alors que je continue de travailler à me remettre émotionnellement de la fin de notre relation.»

Naviguer vers la fin de sa relation «a été incroyablement difficile pour Scott», raconte la deuxième source. Nous. «Il a essayé de passer à autre chose et de gérer les émotions de la rupture. Il a le cœur brisé. Il pensait qu’ils allaient se marier et fonder une famille ensemble.

Au moment de leurs fiançailles, un autre initié a dit Nous que Mortimer était impatiente de commencer «la période très heureuse de sa vie» et qu’elle «bougeait par amour». Cependant, déménager dans la Windy City n’était peut-être pas entièrement sous le contrôle de Mortimer.

«Scott l’a obligée à quitter la série, lui donnant un ultimatum de se marier avec lui et de fonder une famille ou de continuer à être sur RHONY», Affirme la première source. «Scott lui a enlevé son gagne-pain, tout lui a tout pris. … Elle a l’impression qu’il lui a enlevé la fin de son conte de fées et sa chance d’avoir une famille traditionnelle.

Bien que la scission ait été une grande surprise pour Mortimer, Kluth a apparemment démontré un «modèle similaire au cours des quatre dernières années, lui promettant le monde, puis rompant avec elle. Bien qu’ils se soient réconciliés auparavant, Mortimer considère cela comme la goutte d’eau finale.

«Tinsley est terminé cette fois», dit la source. «Il n’y a aucun moyen qu’elle retourne à Scott.»

