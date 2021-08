Tiny Library, c’est 50 RPG qui ressemblent à Wario Ware pour les cartes

in

Image : Bibliothèque Tony

Tiny Library est une prochaine collection de jeux de rôle (du genre sur table) qui reprend tout ce que vous savez à leur sujet et les supprime jusqu’à ce qu’ils soient aussi petits, simples et expérimentaux que possible.

Influencé par la culture entourant les confitures de conception de jeux itch.io, Tiny Library se présente sous la forme d’un jeu de 50 cartes, chaque carte sur laquelle est imprimé un RPG entier. Comment regrouper toute une expérience de jeu de rôle sur une seule carte ? Comme ça:

Image : Bibliothèque Tony

Ce n’est que l’un des 50 inclus dans le jeu, la plupart d’entre eux étant gardés secrets jusqu’à ce que vous les ouvriez afin que vous puissiez être vraiment surpris par certaines des choses étranges et merveilleuses que les concepteurs ont imaginées. Comme celui-ci, qui concerne simplement la culture de certaines cultures :

Image : Bibliothèque Tony

Chaque jeu a été créé par un concepteur distinct, sélectionné parmi 90 soumissions reçues par les éditeurs ; Tiny Library est une anthologie, pas le produit d’une seule équipe de développeurs, donc les thèmes, les systèmes et l’art derrière chaque jeu seront aussi différents qu’ils pourraient l’être.

Bien que certains joueurs puissent trouver cela choquant, c’est un peu le but. Les éditeurs de Long Tail Games disent qu’ils ont essayé d’être « aussi passifs et ‘punks’ que possible », ce qui signifie que « les jeux choisis n’ont été modifiés, édités ou changés d’aucune manière, sauf pour s’assurer qu’ils tiennent chacun sur un seul pont. taille carte à jouer ».

Cela signifie qu’en tant que collection, les jeux ne suivent pas vraiment de règles ; certains peuvent être joués en solo, d’autres en soirée. Certains sont conçus pour être joués de manière autonome, d’autres peuvent être intégrés à de plus grandes campagnes. Certains contiennent de belles petites histoires avec de l’art et des instructions détaillées, d’autres sont des icônes de base que vous souhaitez simplement utiliser.

Tiny Library est actuellement disponible sur Kickstarter, avec des copies physiques disponibles pour 15 AUD (ce qui revient à environ 10-11 USD).