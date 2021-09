Tiny Tina’s Wonderlands est encore plus inspiré de D&D que l’assaut contre le donjon du dragon

En tant que suite directe du DLC Tiny Tina’s Assault On Dragon Keep inspiré de Dungeons & Dragons pour Borderlands 2, Tiny Tina’s Wonderlands s’appuie encore plus sur la structure des jeux de rôle sur table pour son gameplay. Wonderlands intègre un créateur de personnage plus robuste, la possibilité de multiclasser et de nombreux autres mécanismes et fonctionnalités que les fans de D&D reconnaîtront probablement.

Le créateur de personnage dans Wonderlands représente l’un des plus grands écarts par rapport à la structure des jeux Borderlands. Wonderlands ne présente pas de personnages établis. Au lieu de cela, vous personnalisez votre propre héros, y compris sa race, son apparence physique, sa voix et sa personnalité.

“Votre voix, votre apparence, tout cela est indépendant”, a déclaré à GameSpot la productrice principale de Tiny Tina’s Wonderlands, Kayla Belmore. “Vous pouvez choisir votre propre voix et d’autres choses amusantes dans lesquelles nous ne pouvons pas encore nous plonger, mais cela touche même la personnalité de votre personnage, pas seulement l’esthétique, et tout est indépendant. Vous pouvez regarder et sonner comme vous le souhaitez à l’intérieur ces ensembles de choix. Nous ne lions pas vraiment le joueur à quoi que ce soit. Même toutes les fonctionnalités ne sont pas humanoïdes – vous pouvez avoir des ailerons de requin sur la tête ou ressembler à un orc. “

Le directeur créatif de Tiny Tina’s Wonderlands, Matt Cox, a ajouté que le créateur du personnage est complètement séparé de vos capacités et compétences. Cela signifie qu’il n’y a pas non plus d’objets spécifiques à un personnage dans Wonderlands. “Nous voulons que vous puissiez exprimer vos visuels et votre style de jeu, comme vous le souhaitez”, a déclaré Cox.

Cette philosophie s’étend aux arbres de compétences. Wonderlands aura le choix entre six classes distinctes, chacune avec son propre arbre de compétences unique – le développeur Gearbox Software partagera des détails plus spécifiques sur chacune à une date ultérieure.

“Il y a deux aspects différents dans la création de notre personnage”, a déclaré Belmore. “L’un est la pièce esthétique où vous pouvez choisir à quoi vous ressemblez, et puis il y a les classes de personnages. Chaque classe de personnage aura des capacités que nos fans sont habitués à voir, et plus profondément dans le jeu, vous pourrez avoir le option de multiclasse.”

La capacité de multiclasser permettra, soi-disant, aux joueurs de créer des combinaisons bizarres mais puissantes. Quand j’ai demandé comment cela fonctionnerait – en utilisant l’hypothèse d’un joueur combinant Gunzerker de Borderlands 2 avec Siren de Borderlands 3 comme exemple possible – Belmore a confirmé que j’étais sur la bonne voie. Elle ne voulait pas encore confirmer que l’une ou l’autre classe (ou quelque chose comme eux) serait au pays des merveilles, mais en termes de ce à quoi les joueurs pourront s’attendre, c’est l’idée. Vous avez la possibilité de prendre deux ensembles de compétences complètement différents et de les assembler, ce qui est un concept de RPG très sur table.

“Vous choisirez votre classe principale, puis plus tard dans l’histoire principale, vous pourrez créer une classe secondaire et mélanger et assortir ces deux classes et arbres de compétences – c’est votre personnage pour la campagne”, a ajouté Cox. “Mais une fois que vous aurez battu l’intrigue, vous pourrez revenir en arrière et respec votre classe secondaire. Vous devrez donc toujours vous en tenir à votre classe primaire, mais vous pouvez essayer un autre secondaire.”

Wonderlands a un créateur de personnage plus détaillé que Borderlands.

Votre capacité à façonner votre personnage ne s’arrête pas là – il y a plus à faire au-delà des compétences que vous débloquerez via vos classes primaires et secondaires. “Vous avez aussi des points de héros à dépenser aussi bien en très classique [Dungeons & Dragons] attributs », a déclaré Cox. « Et ceux-ci parlent tous de différentes choses comme un attribut de mêlée ou un attribut de sort ou un attribut de récupération de compétence – c’est comme une feuille de personnage. »

Selon Cox, vous pourrez mettre des points de héros dans votre force, votre dextérité, votre intelligence, votre sagesse, votre constitution et votre harmonisation. Ces points de héros sont distincts des points de compétence que vous gagnerez également tout au long du jeu. Les points de compétence s’appliquent aux arbres de compétences plus traditionnels, où vous pouvez débloquer de nouvelles capacités et avantages. Les points de héros construisent votre personnage afin qu’il puisse plus facilement se spécialiser en tant que classe spécifique.

“Vous avez une sorte d’attribut unique qui vit en dehors de cette liste de” statistiques de héros “et c’est la chance”, a ajouté Belmore. “Et c’est quelque chose que vous pouvez affecter en complétant un défi de fin de partie. Et plus vous êtes chanceux – plus vous faites ce défi – meilleures sont vos chances de butin à une plus grande rareté.”

Ce n’est peut-être pas un jeu Borderlands, mais cela ne signifie pas que Wonderlands n’est pas plein de butin à découvrir.

Mais avant d’atteindre la fin du jeu, vous devrez surmonter la campagne principale de Wonderlands, et cela signifie traiter avec Tiny Tina. Wonderlands a lieu immédiatement après Dragon Keep, donc Tina est de retour à elle-même turbulente de 13 ans, par opposition à la Tina plus âgée et légèrement plus ajustée, 20 ans, vue dans Borderlands 3. En tant que maître du bunker, Tina a le contrôle de la campagne, et tout comme Dragon Keep, elle interviendra pour planter le décor, faire des blagues ou un jeu de rôle, semblable à un maître de donjon D&D.

“C’est l’une des grandes choses à propos de Tina : cette énergie chaotique”, a déclaré Belmore. “Cela se prête si bien à l’idée d’un RPG de table où vous avez ce maître de bunker déséquilibré. Et elle façonnera absolument le monde comme bon lui semble, ce qui a des effets énormes sur tout. L’histoire elle-même n’est pas réactive. C’est comme [Tiny Tina’s Assault On Dragon Keep] où c’est juste Tina qui joue l’intrigue.”

Une partie de cette intrigue adoptera désormais une perspective à la troisième personne, un autre écart par rapport à la formule de Borderlands, qui se déroule toujours – à la fois dans le gameplay et les cinématiques – à la première personne. Lorsque vous voyagez d’un endroit à l’autre, Wonderlands se déroulera sur une vue de table, où vous vous verrez (et vos alliés si vous jouez en coopération) comme des miniatures.

Tout en explorant l’Overworld, le jeu passera à la troisième personne.

“Nous l’appelons l’Overworld”, a déclaré Belmore. “Donc, l’une des façons d’explorer le plus grand monde consiste à utiliser cette vue à la troisième personne en retrait. Nous avons une intrigue principale assez linéaire, avec des tonnes de missions secondaires. De plus, avec un peu d’exploration, vous pouvez trouver ces cinq options facultatives. des cartes qui, si vous êtes un nerd RPG sur table, agissent comme des modules. Elles sont donc connectées à l’histoire principale, mais ce sont aussi leurs propres intrigues autonomes. “

“Vous pouvez avoir des rencontres dynamiques”, a ajouté Cox. “Vous pouvez donc faire apparaître un petit ennemi, puis vous serez transporté de manière transparente dans un combat à la première personne où vous faites un petit combat, récupérez votre butin et revenez pour explorer davantage l’Overworld. Donc Overworld agit vraiment juste. comme – par rapport aux jeux précédents que nous avons fait – comme la grande zone qui relie toutes les expériences. »

“Et la personnalisation que vous choisissez apparaît également dans votre personnage à tête branlante”, a déclaré Belmore avec enthousiasme.

Malgré ces écarts par rapport à la formule établie par Gearbox avec la franchise Borderlands, Cox et Belmore ont tous deux déclaré que, fondamentalement, Wonderlands se jouait comme un jeu Borderlands. Il s’agit toujours d’un jeu de tir au butin, bien que Gearbox ait pris des mesures pour améliorer la formule de Borderlands.

“Nous voulions nous assurer que nous embrassions la force de ce que nous faisons le mieux, et cette boucle de tir de looter va se sentir très, très familière aux fans de nos jeux”, a déclaré Cox. “Mais au lieu de nous préoccuper du nombre d’armes à feu dans le jeu, nous nous concentrons davantage sur la diversité des types d’armes fantastiques que vous pouvez avoir. Il s’agit donc davantage de l’étendue de l’équipement fantastique que de garantir une coche élevée sur le nombre d’armes à feu que nous avons.”

Parfois, tout ce dont vous avez besoin pour battre un squelette magique géant est un pistolet vraiment cool.

Il a poursuivi: “Nous avons toujours notre butin généré de manière procédurale, vous verrez donc certainement différentes parties sur les armes de mêlée et différentes capacités pour les livres de sorts. Mais il s’agit plus des nouveaux types d’équipement que vous pouvez combiner en une expérience significative afin que vous pouvez jouer comme vous voulez.”

“Et même certaines choses concernant les armes à feu ont changé”, a ajouté Belmore. “Vous verrez des mécanismes de tir différents de ceux des titres précédents et l’ajout d’arbalètes et de canons basés sur la magie, qui sont certainement un peu différents de ce que nous avons fait auparavant.”

Le mouvement pendant le combat a également évolué pour mieux incorporer les lancers de sorts et les attaques de mêlée de Wonderlands dans les mécanismes de tir existants de Borderlands. Le mouvement plus rapide de Borderlands 3 revient, tout comme les mécanismes de glissement, de mise au sol et d’escalade de ces jeux. Wonderlands va encore plus loin en ajoutant un nouveau mécanisme de mouvement axé sur la mêlée.

“Si vous êtes juste hors de portée de mêlée lorsque vous attaquez au corps à corps, vous glisserez vers votre ennemi”, a déclaré Cox. “C’est comme un plané automatique. Vous pouvez donc sprinter et glisser comme dans Borderlands 3, puis si vous vous mêlez à la fin de votre diapositive à la bonne distance d’un ennemi, vous pouvez continuer à planer directement dans l’ennemi et fermer la distance dans une façon vraiment amusante.”

“C’est aussi satisfaisant que cela en a l’air”, a ajouté Belmore.

Au cours de notre conversation, j’ai également demandé à Belmore et Cox d’obtenir des détails supplémentaires sur l’histoire et les thèmes narratifs de Wonderlands, ainsi que sur le contenu final du jeu. Les deux ont promis que les joueurs auront un aperçu plus détaillé de ces aspects de Wonderlands avant son lancement, qui approche à grands pas.

Tiny Tina’s Wonderlands devrait sortir sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et PC le 25 mars.

