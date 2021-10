Tiny Wings+ a fait son entrée dans Apple Arcade — téléchargez maintenant !

Nous le savions depuis quelques semaines et maintenant c’est ici — Tiny Wings+ est maintenant disponible en téléchargement via Apple Arcade. Le jeu est disponible, gratuitement et sans achats et publicités intégrés, dans l’App Store.

Disponible pour jouer sur iPhone, iPad et Apple TV – mais pas sur Mac – le jeu comprend toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un titre Apple Arcade moderne. Cela inclut la synchronisation des sauvegardes de jeux iCloud, garantissant que vos données se déplacent avec vous lorsque vous passez d’un appareil à un autre.

Vous avez toujours rêvé de voler, mais vos ailes sont minuscules. Heureusement, le monde est plein de belles collines. Utilisez les collines comme des sauts – glissez vers le bas, battez des ailes et volez ! Au moins pour un instant – jusqu’à ce que cette gravité agaçante vous ramène sur terre. Mais la prochaine colline vous attend déjà. Faites attention à la nuit et volez aussi vite que vous le pouvez. Sinon, voler ne sera plus qu’un rêve.

Tiny Wings débarque bientôt sur @AppleArcade ! Si vous avez déjà rêvé de voler et que vous n’avez jamais essayé Tiny Wings, restez à l’écoute : https://t.co/6Vh4ynk4Pg pic.twitter.com/qxofpUbZAb – Andreas Illiger (@AndreasIlliger) 15 septembre 2021

Bien que le jeu soit maintenant disponible en téléchargement, il peut prendre un peu de temps pour qu’il apparaisse dans l’App Store pour tout le monde. Rendez-vous sur la page Tiny Wings + App Store pour lancer le bal une fois qu’il est disponible pour vous.

Si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu Apple Arcade, consultez notre liste des meilleurs contrôleurs de jeu pour les jeux mobiles. Vous aurez besoin d’une manette pour jouer sur Apple TV, alors pourquoi ne pas vous faire plaisir ?

Jouez !

Arcade aux pommes

Jeux illimités, prix unique

Apple Arcade propose plus d’une centaine de jeux premium et d’autres sont ajoutés régulièrement chaque semaine. Il y en a pour tous les goûts, et cela ne coûte que 5 $ par mois pour tout ce que vous pouvez jouer !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.