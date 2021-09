Tinychef : plateforme d’IA culinaire transformant les recettes en conversations

Co-fondateurs de Tinychef Bahubali Shete (L) & Asha Shete

Tinychef, le premier du genre, basé aux États-Unis, a commencé comme une plate-forme d’IA culinaire basée sur la voix qui aide les utilisateurs dans la cuisine à tout, de la planification des repas à l’épicerie et à la préparation de leurs repas, le tout grâce à une cuisine intelligente interactive et guidée. vivre. Fondé en 2017 par Bahubali Shete et Asha Shete, tout a commencé lorsque le duo a interrogé des clients potentiels sur la technologie que leur famille adore, mais ils auraient souhaité en avoir pour leur cuisine.

La réponse sérieuse d’une femme de 80 ans a déclenché le moment eurêka. “J’aimerais avoir quelque chose comme Google Maps dans la cuisine”, a-t-elle déclaré en réponse, ce qui s’est avéré être le fondement de Tinychef (anciennement connu sous le nom de Klovechef). Le célèbre chef Sanjeev Kapoor a rejoint en tant que co-fondateur en 2018 et a apporté son expertise culinaire pour améliorer la vision de la plateforme. « J’ai toujours essayé d’avoir un impact sur les cuisines en Inde et dans le monde avec des recettes et des conseils simples et plus sains que les ménages apprécient », ajoute-t-il.

Fonctionnel en Inde depuis juillet 2019 sur Amazon Alexa, où il compte plus de 1,5 million d’utilisateurs, Tinychef s’adresse aux personnes qui regardent des vidéos de cuisine sur YouTube et d’autres plateformes de réseaux sociaux. Il a levé du capital-risque en six tours, dont un tour providentiel, deux tours de pré-amorçage, deux billets convertibles et un tour de démarrage solitaire qui a eu lieu en novembre 2020, le tout totalisant environ 2,5 millions de dollars. En juillet 2021, TinyChef a acquis Zelish, une application – fondée par Rakesh Edavalath, Saakshi Jain et Arpit Joseph – qui vous aide à planifier vos repas, à faire vos courses en un clic et à cuisiner en utilisant plus de 20 000 recettes.

Selon Bahubali Shete, “En tant que pionnier des solutions vocales sur les haut-parleurs intelligents pour les consommateurs dans la cuisine, l’ajout de smartphones était la prochaine étape naturelle pour nous afin que nous devenions vraiment un assistant de cuisine intelligent” agnostique de l’appareil “.” L’interface facile à utiliser de l’application rend la cuisine et les repas à la maison simples, amusants et délicieux. En plus de répondre à la question de savoir ce que l’on peut manger aujourd’hui, cela simplifie également les commandes d’épicerie pour minimiser le gaspillage et donne accès à des recettes internationales de chefs renommés comme Ranveer Brar et de blogueurs bien connus comme Hebbar’s Kitchen, Ajay Chopra et Meghna Kamdar. ne sont pas obligés de manger les mêmes aliments encore et encore.

