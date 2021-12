Tipalti conclut une série F de 270 millions de dollars – la valorisation atteint 8,3 milliards de dollars

Crédit photo : Markus Winkler

La société de technologies de paiement Tipalti a annoncé la réalisation d’une augmentation de 270 millions de dollars, qui valorisait le développeur de logiciels de comptabilité B2B à 8,3 milliards de dollars.

Les supérieurs de Tipalti ont dévoilé aujourd’hui la série F de plus d’un quart de milliard de dollars, via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à Digital Music News. L’entreprise de 11 ans – qui a clairement indiqué son intention de résoudre le problème croissant des paiements de l’industrie de la musique – a maintenant levé un total d’environ 550 millions de dollars. Le précédent tour de table de Tipalti, une série E de 150 millions de dollars (évaluée à 2 milliards de dollars), est arrivé en octobre 2020.

Le bailleur de fonds d’Instacart (et ancien actionnaire de Spotify, Uber, Twitter et Lyft) G Squared a dirigé le tour de financement de Tipalti qui vient de s’achever, qui a également bénéficié du soutien du fonds spéculatif londonien Marshall Wace (un nouvel investisseur), du premier investisseur Audible Zeev Ventures (qui a été créé par le co-fondateur de Tipalti, Oren Zeev), et 01 Advisors, dont le siège est à San Francisco, pour n’en nommer que quelques-uns.

Tipalti a l’intention d’utiliser la tranche de plusieurs millions de dollars d’aujourd’hui pour accélérer « la feuille de route des produits et les opérations clients, ainsi que pour se développer à l’échelle mondiale pour transformer les opérations financières mondiales pour les clients à grande vitesse », selon le message d’annonce de la société basée à San Mateo, en Californie.

Abordant l’achèvement de la série F de 270 millions de dollars dans un communiqué, le co-fondateur et PDG de Tipalti, Chen Amit, a souligné sa vision ambitieuse du rôle que la capitale jouera au cours de la prochaine année et demie.

« Ce dernier investissement permettra à Tipalti d’ajouter davantage à nos gammes de produits et à nos capacités au cours des 18 prochains mois que nous ne l’avons fait au cours des 10 dernières années combinées », a déclaré l’ancien PDG d’Atrica, Amit. « Nous sommes en train de transformer les opérations financières, de soulager les dirigeants financiers de ces tâches banales, lourdes et risquées et d’élever les capacités financières des organisations à grande vitesse pour rivaliser avec celles du Fortune 5000 ».

En ce qui concerne la croissance récente de l’entreprise, les dirigeants ont également souligné que Tipalti en 2021 avait « lancé des capacités améliorées », ouvert de nouveaux bureaux (aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada), dépassé la barre des 2 000 clients et élargi son équipe à plus de 700 personnes. à l’échelle mondiale. Et le volume annuel de traitement des paiements, à plus de 30 milliards de dollars, a bondi de 120% d’une année sur l’autre, par échelon supérieur.

Dans d’autres nouvelles du financement, les dernières semaines ont apporté un certain nombre d’augmentations de plusieurs millions de dollars dans l’industrie de la musique. La plate-forme de mise en réseau des arts de la scène, Stagetime, a révélé à la mi-novembre qu’elle avait généré 1,5 million de dollars d’investisseurs, par exemple, tandis que la plate-forme de musique électronique Aimi a terminé une série B de 20 millions de dollars peu de temps après.

Pendant ce temps, Nas et The Chainsmokers faisaient partie des personnes qui ont participé au cycle de financement de 55 millions de dollars de la plateforme d’investissement dans la musique blockchain Royal, tandis que la plateforme de podcast et de livres audio Podimo a dévoilé une série B de 78 millions de dollars il y a deux semaines.

La start-up de gestion des droits Synchtank, l’investisseur en démarrage Edge Investments et la société de redevances axée sur la comédie Word Collections ont également obtenu un soutien substantiel ces dernières semaines.