Tir à l’arme à feu d’Alec Baldwin: ce que révèle le mandat de perquisition

L’acteur Alec Baldwin s’entraînait à retirer un revolver de son étui et à viser la caméra pendant la répétition du film « Rust » lorsque le réalisateur Joel Souza a entendu « ce qui ressemblait à un fouet puis à un fort pop », selon un mandat de perquisition obtenu par le Los Angeles Times qui a également fourni de nouveaux détails sinistres sur les dernières minutes de la vie de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Souza a déclaré que quelqu’un avait identifié l’arme comme une « arme blanche », ce qui signifie qu’elle n’avait aucune balle réelle, selon le mandat déposé par un détective auprès du bureau du shérif du comté de Santa Fe. Mais au lieu de cela, le pistolet a déchargé, frappant Hutchins dans sa poitrine et Souza dans son épaule droite. Hutchins a été déclaré mort dans un hôpital d’Albuquerque.

La déclaration de Souza au détective a offert une nouvelle fenêtre sur la fusillade sur le plateau jeudi qui a laissé Hollywood sous le choc et appelant à des conditions de travail plus sûres sur les plateaux.

Le tournage a eu lieu après que six membres de l’équipe du film ont quitté le plateau après s’être plaints à la société de production au sujet du paiement et du logement, a déclaré le caméraman Reid Russell à Det. Joel Cano, selon le mandat de perquisition. Le document offre une chronologie plus détaillée d’une tragédie qui se déroule.

La journée a commencé tard parce que la production a embauché une autre équipe de tournage et ne travaillait qu’avec une seule caméra, a déclaré Souza au détective.

Souza a déclaré que trois personnes manipulaient l’arme pour la scène : l’armurier Hannah Gutierrez Reed, puis le directeur adjoint Dave Halls, qui a remis l’arme à Baldwin, selon le mandat.

Halls avait pris l’un des trois pistolets à hélice mis en place par Gutierrez Reed sur un chariot laissé à l’extérieur de la structure en raison des restrictions COVID-19, selon le mandat. Halls ne savait pas que l’arme contenait des balles réelles lorsqu’il l’a remise à Baldwin, et Halls a crié « arme à feu froide », selon le mandat de perquisition.

Souza a déclaré que les acteurs et l’équipe préparaient la scène avant le déjeuner, mais ont ensuite pris un repas loin de la zone de répétition vers 12h30, selon le mandat de perquisition. À leur retour, a déclaré Souza, il n’était pas sûr que l’arme ait été vérifiée à nouveau, selon le mandat.

« Joël a dit que pour autant qu’il le sache, personne n’est contrôlé pour des balles réelles sur sa personne avant et après le tournage des scènes », a déclaré le mandat de perquisition. « La seule chose vérifiée, ce sont les armes à feu pour éviter que des balles réelles ne s’y trouvent. Joel a déclaré qu’il ne devrait jamais y avoir de rondes en direct, à proximité ou autour de la scène.

À leur retour du déjeuner, une ombre rampante a incité la caméra à être déplacée sous un angle différent, a déclaré Russell dans le mandat de perquisition. Alors que Baldwin expliquait comment il allait dégainer son arme et où serait son bras lorsqu’il retirerait l’arme de l’étui, elle s’est déchargée, a déclaré Russell.

Souza a déclaré qu’il regardait par-dessus l’épaule de Hutchins lorsque l’arme s’est déchargée. Hutchins a attrapé son abdomen, a trébuché en arrière et « a été aidé au sol », a déclaré Souza au détective.

Le mandat de perquisition indiquait que Reid se souvenait d’avoir entendu une forte détonation, d’avoir vu une Souza ensanglantée et d’avoir entendu Hutchins dire qu’elle ne pouvait pas sentir ses jambes.

L’accident est survenu après que des membres d’équipage ont fait part de leurs préoccupations concernant les conditions de sécurité sur le plateau. Deux membres d’équipage de « Rust » ont déclaré au LA Times que, moins d’une semaine plus tôt, un cascadeur avait tiré deux décharges accidentelles d’armes à feu après avoir appris que l’arme était « froide ».

Rust Movie Productions a déclaré dans un communiqué que la sécurité de ses acteurs et de son équipe était « la priorité absolue » et qu’elle n’était pas au courant des plaintes officielles soulevées au sujet de la sécurité des armes et procédera à un examen interne. Dimanche, la société de production a annoncé qu’elle arrêterait la production du film pendant l’enquête, mais n’a pas exclu de redémarrer.

La mort de Hutchins fait suite à d’autres accidents survenus sur des plateaux de télévision et de cinéma. Certains à Hollywood et dans l’ensemble de la communauté ont demandé que les décors n’aient plus d’armes à feu opérationnelles, d’autant plus que le feu de bouche pourrait être ajouté via la post-production. Un sénateur de l’État de Californie a annoncé son intention de proposer une législation interdisant les balles réelles et les armes à feu capables de tirer à balles réelles sur les productions hollywoodiennes en Californie.