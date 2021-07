Tir au Nationals Park : Panique au milieu des coups de feu à l’extérieur du stade de baseball à Washington DC | Monde | Nouvelles

Les Bucks arrivent grandis après avoir pu battre les Suns, et clairement dans le premier des deux, sur leur terrain à deux reprises. Ses pièces ont donné de meilleures performances, pas seulement Antetokounmpo, et maintenant la série revient à Phoenix, où la mesure semblait prise par les Suns. Cette cinquième rencontre sera passionnante. More