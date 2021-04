Tir dans une école du Tennessee: plusieurs victimes redoutées, dont un officier, à Knoxville | Monde | Nouvelles

Un porte-parole de la police a déclaré: «Plusieurs agences sont sur les lieux d’une fusillade au lycée Austin-East Magnet. Plusieurs victimes par balle ont été signalées, dont un officier du KPD.

“L’enquête reste active pour le moment. Veuillez éviter la zone.”

La police et les secouristes se sont précipités sur les lieux vers 15 heures, heure locale, et ont bloqué l’accès à l’école et à certaines parties du quartier.

Les médias locaux citent des sources selon lesquelles le policier qui a été abattu était le responsable des ressources de l’école Austin-East.

Des images télévisées ont montré des équipes de police et de pompiers autour de l’école secondaire Austin-East à l’est de Knoxville.

La section locale 10 News a rapporté que l’école avait été placée sous un “verrouillage strict” et que les parents avaient été invités à se rendre à l’arrière du campus pour récupérer leurs enfants.

La porte-parole des écoles du comté de Knox, Carly Harrington, a déclaré que l’école était fermée.

Le surintendant des écoles du comté de Knox, Bob Thomas, a tweeté que l’école avait été sécurisée.

Les écoles du comté de Knox ont déclaré avoir créé un site de réunification permettant aux parents de se connecter avec leurs enfants qui fréquentent l’école.

