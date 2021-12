Tir du Slim 400 capturé sur vidéo, le suspect a tiré plusieurs balles

Lire du contenu vidéo

@poetikflakko / Instagram

Mince 400 a été victime de ce qui semble être une embuscade alors qu’il était assis dans une allée … seulement pour être surpris et abattu à plusieurs reprises.

Des sources policières confirment qu’une vidéo qui circule en ligne est l’attaque du Slim 400. Vous voyez le suspect marcher dans l’allée, l’arme à la main, et s’approcher du côté conducteur du véhicule, où Slim était assis.

On ne sait pas exactement ce qui se passe ensuite, mais vous voyez un flash et entendez un coup de feu et Slim se précipiter sur le suspect. Des coups de feu continuent de retentir alors que le rappeur continue de se diriger vers la rue avec le tireur.

Comme nous l’avons signalé, Inglewood PD a répondu à un appel de coups de feu mercredi soir et a découvert Slim en mauvais état dans une allée. On nous dit qu’il a été transporté dans un hôpital local où il a été déclaré mort.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée en lien avec ce meurtre.