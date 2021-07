Tir | Jeux Olympiques : Alberto Fernndez et Ftima Glvez, hors de la finale olympique

Alberto Fernndez et Ftima Glvez sont restés hors de la lutte pour les médailles dans la fosse olympique individuelle. Le Madrileo, qui a touché 122 des 125 plats, le ticket pour la finale s’est joué dans le bris d’égalité avec cinq autres tireurs. L’Italien Mauro Filippis et le Slovaque Erik Varga ont raté le deuxième tir ; Espagnol, le septième. Il laisse l’option médaille en compétition individuelle, mais il aura une chance dans la catégorie mixte avec Ftima Glvez samedi prochain. L’Andalou n’a pas non plus pu se qualifier pour la finale. Depuis l’argent de Mara Quintanal à Athènes 2004, il n’y a eu aucune médaille olympique espagnole dans la fosse.

La catégorie des hommes était si égale que Alberto Fernández, qui a terminé les cinq séries avec 122 coups sûrs (23-25-25-24-25), a dû jouer le tie-break. Six pour un seul siège. Il n’y avait aucune marge d’erreur, un tir raté était automatiquement éliminé.. C’est une guerre psychologique où, en plus de la précision dans chaque tir, il est essentiel de garder la tête froide. La tension était maximale, le travail de cinq ans se jouait à une ronde de tirs semblable à une séance de tirs au but. Gloire ou déception enfermée dans chaque assiette.

Les premiers à échouer sont Mauro Filippis et le Slovaque Erik Varga. Tous deux étaient hors course pour un ticket pour la finale sur le deuxième coup. Alberto a gardé le pouls avec les trois restants jusqu’au sixième. Le suivant, il l’a raté et était hors course pour les médailles. Il est triple champion du monde, mais le glaçage olympique lui résiste après quatre Jeux consécutifs.

La fosse olympique demande une concentration maximale : la cible, dont le diamètre est de 11 centimètres, vole à environ 120 kilomètres à l’heure et le tireur doit frapper à 76 mètres.

Pour sa part, Ftima Glvez n’a pas atteint la finale olympique à ses troisièmes Jeux consécutifs en ratant deux tirs lors de sa cinquième et dernière fusillade. Votre résultat final de 116 hits (22-24-22-25-23) plus de 125 plats ne lui ont pas valu l’un des six meilleurs combats pour les médailles. L’Andalou a terminé quatorzième.