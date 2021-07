Tir | Jeux olympiques : Alberto Fernndez, le musicien qui n’a pas cassé une assiette de sa vie

Mis à jour le 31/07/2021 – 08:13

Alberto Fernández Il a déjà la récompense qu’il attendait depuis qu’il a commencé à tirer avec son père étant enfant : la médaille olympique. Et en plus de l’or, que demander de plus. Après une première expérience à Ro où il n’a pas réussi à dompter le vent, le tireur madrilène a touché au but avec son partenaire Ftima Glvez pour conquérir la deuxième médaille mixte dans l’histoire du sport espagnol.

Ftima Glvez et Alberto Fernndez remportent la première médaille d’or pour l’Espagne à Tokyo

Pour Fernndez, ce n’est pas juste une autre cible. C’est le métal qui met la cerise sur un palmars dans lequel apparaissent tous les championnats possibles. Des championnats d’Europe aux championnats du monde, en passant par d’innombrables championnats espagnols. Aujourd’hui, tous ces trophées et reconnaissances ont encore plus de sens avec une médaille d’or qui récompense des milliers d’heures de formation. Ceux qu’on ne voit pas et qu’Alberto loue pour ces sceptiques qui disent que le tir n’est pas un sport parce qu’il ne court pas

Le même ne transpire pas, mais la concentration est aussi travaillée. Jusqu’à six heures par jour. C’est peut-être pour cela que pour se libérer l’esprit quand il n’a pas son arme en main, Fernandez cultive son autre grande passion : la musique. Une activité dans laquelle il libère toute cette adrénaline qu’il parvient à contenir lorsqu’il tire. Avec Les Geypermans, votre groupe, n’est pas un tireur. Il n’est qu’un musicien de plus, même s’il a désormais une médaille d’or olympique en poche.

Un métal avec lequel vous pouvez continuer à défendre le rôle des tireurs dans le sport national. Quelque chose qu’il fait depuis presque le même temps qu’il brise littéralement la vaisselle et à laquelle il contribue également avec son propre club de tir. Capable de dépasser 500 par session, tout ce temps et cet argent investis portent désormais leurs fruits combien il cherchait un tireur hors du commun. Et ce n’est pas qu’une expression. Les tireurs, en théorie du moins, devraient avoir une vue parfaite, ce qui n’est pas le cas d’Alberto. Cependant, cela ne l’a pas empêché d’exceller dans un sport où il où il met l’oeil, met la balle.