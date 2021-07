Tir | Jeux Olympiques : Ftima Glvez, en course pour l’or

Ce qui a commencé presque comme un jeu d’enfant est vite devenu plus que une passion pour Ftima Glvez: le tir olympique. Aujourd’hui, elle est la plus grande représentante de ce sport en Espagne. Elle a été championne d’Espagne, d’Europe et du monde. En 2021, et après une longue pause due à la pandémie, il est très clair sur son objectif : l’or dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’athlète olympique rec

Elle vit comme si c’était hier son premier contact avec ce sport : « J’ai commencé grâce à mon père, qui aimait le tir. Il a attiré mon attention dès son plus jeune âge. À Barcelone 92, j’ai pu voir comment un femme a remporté la médaille d’or en mode tir devant un homme », dit-il. Et à partir de ce moment, Ftima Glvez a commencé son histoire d’amour avec ce sport.

À Barcelone 92 ​​j’ai pu voir comment une dame a remporté la médaille d’or dans la modalité de tir devant un homme

Les clés pour réussir dans cette discipline

ils peuvent être complexes

, mais les Espagnols affirment que la partie mentale est la fondamentale. “Il y a ceux qui pensent que vous rivalisez avec vos rivaux, mais dans le tir olympique, l’important est la tête. Vous rivalisez contre votre propre esprit. C’est pourquoi la partie psychologique doit être très bien liée à un événement comme les Jeux olympiques. Jeux.” Certains considèrent le tir comme un sport agressif pour le simple fait d’utiliser une arme, mais

Ftima Glvez démonte ce discours tout de suite

. “Ce n’est pas du tout un sport agressif. Nous avons des armes de sport, qu’il faut différencier entre une arme de guerre et une arme de sport”, dit-il.

Votre objectif à Tokyo 2020

“Je ne suis plus satisfait de participer à une finale. Je veux une médaille et je me fiche de sa couleur. Ce sont mes troisièmes Jeux Olympiques. Je me sens très bien et j’espère avoir cette chance de pouvoir atteindre le objectif. J’attends vraiment le moment avec impatience. Je suis optimiste”, affirme sur sa participation qui aura lieu dans quelques jours à ces Jeux olympiques de Tokyo.

Je ne suis plus satisfait d’entrer dans une finale. Je veux une médaille et je me fiche de sa couleur

Ftima Glvez ne se soucie pas de la couleur de la médaille, mais en raison de sa préparation et de ses efforts durant cette année difficile, elle espère que cette médaille sera en or.

Ce contenu est exclusif aux utilisateurs enregistrés