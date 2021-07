Tir | Jeux Olympiques : Ftima Glvez : la fille qui a fait cinq sur cinq à son premier lancer

Les médailles olympiques sont presque toujours une course de longue distance. A Ftima Glvez, tireur précoce, 34 ans, désigné pour trois cycles comme potentiel champion olympique. Glvez était à Londres il y a neuf ans. Elle était cinquième dans la modalité des stands olympiques, mais ni physiquement ni mentalement, elle était prête à gravir les marches restantes. En Ro 2016, c’est le chef qui l’a nié et a terminé quatrième. A Tokyo, il a trouvé le bonheur.

Après avoir joué au pistolet, mais aussi au football, Comme beaucoup de crossovers, voulant être policiers, Fatima a découvert ce sport. Son père Po Luis, grand amateur de chasse, la laissa tirer au fusil de chasse sous les oliviers de Baena en cachette. Privilèges d’être la plus jeune d’une famille de quatre sœurs -Mara Jos, Inma et Pamela. Son père raconte qu’il a tiré cinq fois et touché les cinq : « Si je n’avais pas été devant, j’aurais pensé qu’ils me trompaient. Gaucher au quotidien, il tire avec le droitier.

A 14 ans, il remporte son premier championnat d’Espagne et deux plus tard, en 2003, il était sur le point de monter sur le podium au Championnat du monde junior à Nicosie (Chypre). Elle a terminé quatrième dans une compétition où elle était la plus jeune.

Champion du monde junior

Encore deux ans plus tard, il a vu le monde junior à ses pieds. Elle a remporté la Coupe du monde à Lonato (Italie) et a été vice-champion d’Europe à Belgrade, un tremplin qui l’a déjà amenée à disputer des Coupes du monde. Dans l’élite, il s’est toujours développé naturellement : il a terminé deuxième de la Coupe du monde 2014 à Grenade et encore l’or l’année suivante à Lonato, un sanctuaire pour Cordoue où en 2019 il a récolté un autre bronze. au rendez-vous universel.

Diplômée en soins infirmiers et études à distance -habite à Las Gabias près du club de tir de Grenade qui a accueilli la Coupe du monde- psychologue à l’UCAM de Murcie. Pendant des années, il a parcouru chaque jour les 200 kilomètres aller-retour qui séparent la ville cordouane où il est né de Las Gabias.

Dans 341 histoires de grandeur, Pepe Daz Garca et Jos Manuel Rodríguez Huertas soulignent que Ftima est passionnée par Pâques, les promenades à la campagne et généreuse pour aider les gens à suivre ses traces. “Tout ce que j’essaie de faire, c’est d’apporter mon expérience.” Ce qui est maintenant de l’or.