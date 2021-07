Tir | Jeux Olympiques : Perilli décroche le premier métal pour Saint-Marin, le pays le moins peuplé à monter sur le podium

Quand Alessandra Perilli a commencé à tirer à l’âge de 15 ans, elle n’imaginait pas qu’elle entrerait dans l’histoire en 2021 en devenant la première médaillée olympique de Saint-Marin, avec seulement 34 000 habitants. Avec le bronze qu’il a décroché en finale du stand féminin, Perilli a accordé à son pays le grand honneur d’être le plus petit pays à avoir jamais atteint un podium olympique.

Perilli, qui est né à Rimini (Italie), vit à Saint-Marin depuis son enfance et est devenu ressortissant de Saint-Marin à 18 ans. Sa première médaille internationale a été aux Jeux européens de la jeunesse de 2008 à Nicosie, aussi un bronze. Depuis lors, sa progression n’a cessé de s’accentuer et toujours avec des jalons historiques pour son pays.

“Je vis pour le coup, je ne pourrais pas vivre sans”, dit Perilli dans sa lettre de motivation. “Quand je ne tire pas, je passe tout mon temps avec mon fils. Être tireuse et mère me rend encore plus forte. Cela rend également chaque victoire plus douce.”

Après ses débuts en tant que médaillé international en 2008, il est monté sur le podium aux Jeux méditerranéens, un exploit qu’il a répété en 2013. Plus tard, lors des Coupes du monde 2010, Perilli a remporté le bronze dans la fosse par équipe.

Quatrième aux Jeux de Londres

Le tireur a remporté plusieurs médailles à la Coupe du monde et aux Jeux de Londres 2012, elle a obtenu le meilleur résultat olympique d’un athlète samarinais lorsqu’elle a terminé quatrième de l’épreuve dans laquelle ce jeudi elle est entrée dans l’histoire, après avoir perdu la médaille au bris d’égalité.

Il a dû attendre cinq ans pour se venger de cette quatrième place. A Tokyo, après avoir terminé troisième des qualifications (avec 122 plaques), Perilli a cassé 29 plaques sur 50, ce qui lui a permis d’accrocher le bronze. L’or est allé à la Slovaque Rehak Stefecekova -la deuxième femme de son pays championne olympique aux Jeux d’été après Elena Kaliska, qui a obtenu deux médailles d’or en slalom kayak en 2004 et 2008- et l’argent à l’Américaine Briwning, qui a disputé les médailles en les 10 derniers plats, avec plus de succès pour le Slovaque (43 à 42).