Tir | Jeux Olympiques : Qian Yang, première médaille d’or des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a commencé. Et maintenant pour de vrai. Le premier or a été distribué et Qian yang est le gagnant. C’était dans le test de tir à la carabine olympique de 10 mètres. Un prix qui place le Comité olympique chinois dans la première position provisoire du tableau des médailles.

La première médaille d’or a l’honneur de gonfler la palme des Chine après un dernier tour absolument tendu. C’était décidé après un mauvais coup final du Russe Anastasie Galachina, ce qui lui a fait marquer moins de 9 points. Ainsi, il n’a pas atteint 251,8 points (il est resté à 0,7) de Qian Yang, qui bat également le record olympique.

Le persea chinois est également précieux en raison de l’âge du tireur d’élite. Je suis né en 2000 et suis venu au rendez-vous Tokyo avec 21 ans. Par conséquent, la nouvelle génération de sports chinois se porte bien et dans sa première compétition de l’envergure de quelques Jeux olympiques Il a montré tout son potentiel.

De son côté, la médaille de bronze surprend et atteint les vitrines des Suisse. Un étranger”, Nina baptise, a marqué 230,6 points et donne la première médaille à la délégation d’Europe centrale. On était loin des 251,8 de Yang et le 251.1 de Galishina, mais c’est un succès majeur pour l’athlète de 27 ans, qui obtient ainsi son meilleur résultat dans un championnat majeur.

Bref, l’un des combats de la Jeux olympiques Ils se démarquent toujours après que le montage a été arraché. Ce sera le roi du tableau des médailles et le roi des médailles d’or. Chine pose la première pierre pour rester dominant avec le retour du rendez-vous mondial aux frontières asiatiques.