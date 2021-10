Tirade d’un pasteur influent contre les électeurs de Trump : « Vous devez des excuses à mes enfants »

Pasteur progressiste bien connu, John Pavlovitz a récemment eu l’une des réponses les plus frappantes à Donald Trump dans un article devenu viral. Pavlovitz fait partie d’un nombre croissant de pasteurs qui dénoncent ce qu’ils considèrent comme la répugnance morale de Trump et les dommages que son soutien semble infliger à l’église au sens large.

Son message est une lecture puissante pour les chrétiens et les non-chrétiens :

« Donald Trump » du département d’État américain est sous licence CC BY-NC 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Si vous avez voté pour Donald Trump, vous devez des excuses à mes enfants.

Vous leur devez des excuses pour les avoir fait grandir avec un monstre haineux, incompétent, irritable et prédateur comme président. Pour avoir placé leur sécurité entre les mains d’un enfant impulsif, qui trolle les dirigeants mondiaux avec des armes nucléaires et brandit notre armée comme un lâche incertain brandit une arme à feu lors d’une fête. Pour avoir déclenché la vague féroce d’intimidation, de racisme, de fanatisme et d’homophobie qu’ils doivent voir dans leurs salles de classe, leurs terrains de balle et leurs quartiers, parce que l’homme que vous avez choisi l’a encouragé et légiféré à plusieurs reprises. Pour leur avoir fait faire des « exercices de tir » à l’école, parce que vous avez sanctionné un homme qui est complètement au lit avec la NRA, qui supprime les obstacles aux personnes atteintes de maladie mentale pour obtenir des armes et qui ne fait rien pour empêcher la prolifération des armes militaires. Pour les images terrifiantes d’une foule de nazis enhardis et violents brandissant une torche terrorisant une ville – et d’un président qui les a choyés par la suite. Pour la déconnexion inexplicable qu’ils voient chez un homme prétendant être chrétien, tout en étant si dépourvu de tout ce qui ressemble de loin à Jésus.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Vous devez à ma fille des excuses pour avoir excusé ses propos répréhensibles sur les femmes en votant pour lui ; pour avoir ignoré les multiples accusations d’agression sexuelle portées contre lui, pour avoir placé un homme avec un tel mépris pour elle au plus haut niveau de leadership dans le pays qu’elle appelle chez elle. Vous devez à mon fils des excuses pour avoir pris quelqu’un avec un CV à vie de saleté et de misogynie, et lui avoir demandé de considérer cet homme comme un leader ; pour récompenser le comportement très sexiste, ignorant et répugnant, nous l’implorons de ne jamais s’engager ou de rester avec ceux qui l’entourent.

Vous avez laissé tomber mes enfants en les plongeant dans une Amérique bien moins sûre, moins compatissante, moins décente, plus fracturée et plus violente qu’elle ne l’était il y a un an, et parce que cette vérité altère les enfants qui y sont immergés. Mais de peur que vous ne pensiez qu’il ne s’agit que de moi, de ma famille, de mes enfants, soyez assuré que ce n’est pas le cas. Oui, vous avez sûrement déçu mes enfants avec votre vote, et plus encore avec la façon dont vous avez doublé la toxicité libérée au cours de l’année dernière, mais vous ne devez pas vous excuser à eux seuls.

« Donald Trump » de Gage Skidmore est sous licence CC BY-SA 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Vous devez aussi des excuses à vos enfants.

Eux aussi héritent de cette nation déchiquetée, haineuse et en colère que vous avez co-créée avec votre vote. Leur président leur rappelle aussi chaque jour que l’honnêteté, l’intégrité, l’empathie et la gentillesse ont peu de valeur ; que la baisse suscite les applaudissements enivrants de la foule et l’affection des ignorants. Eux aussi auront leurs personnalités, leurs priorités, leur sentiment de sécurité et leurs identités mêmes formées dans le creuset de cette haine brûlante que Donald Trump préside et cultive continuellement.

« Donald Trump Rally 10/21/16 » de Michael Candelori Photography est sous licence CC BY 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Si vos enfants tombent un jour malades, eux aussi auront du mal à se faire soigner ou à rester en vie sans se ruiner. Eux aussi devront respirer l’air et boire l’eau et résider sur la planète que ce président laisse pourrir. Eux aussi seront saturés de l’inimitié et de l’insensibilité de ce pays – et ne vous y trompez pas, cela changera qui ils sont. Cela changera la façon dont ils perçoivent la vérité et la façon dont ils respectent les différences et la façon dont ils valorisent le corps et le bien-être des gens.

Et pas seulement mes enfants et pas seulement vos enfants. Vous devez des excuses à chaque enfant qui doit passer ses années de formation dans une Amérique qui se définit par : la peur de l’autre, une épidémie de cruauté, une pauvreté de décence, une allergie mortelle aux faits, un christianisme de coercition et de malice, une résistance défiante à la diversité.

« Donald Trump Rally 10/21/16 » de Michael Candelori Photography est sous licence CC BY 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Vous devez des excuses à chaque jeune femme qui grandit dans une Amérique où des prédicateurs célèbres calomnient les victimes d’agressions et défendent les prédateurs, où les accusateurs sont jugés et les délinquants élus. Vous devez des excuses à chaque jeune homme qui forme son identité dans une culture où les hommes peuvent faire ce qu’ils veulent aux femmes et ils seront rarement tenus pour responsables ; où la douceur est un handicap et la brutalité un atout.

Oui, ce truc horrible existait bien avant cette année, mais il n’y a jamais eu de pom-pom girl aussi puissante et incontestée avec une telle capacité à tout ratifier – et c’est quelque chose qui vous appartient et que vous devrez posséder. C’est juste comme ça.

Campagnes de Donald Trump via Flickr / Gage Skidmore

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Alors oui, vous pouvez gonfler votre poitrine en ligne, vous positionner et vous vanter tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous accrocher au mensonge qui s’estompe selon lequel vous avez gagné quelque chose ici, ou que vous avez en quelque sorte porté un coup à l’Amérique ou à Jésus ou au patriotisme. Vous pouvez me dire de le sucer et de le laisser aller et d’aller vous faire foutre, ce à quoi je suis maintenant assez habitué. Mais en fin de compte, vous avez tout simplement laissé tomber beaucoup de gens : Mes enfants. Vos enfants. Les enfants de ce pays et de la planète. Ils ont tous perdu parce que vous étiez irresponsable avec l’une des plus grandes responsabilités que vous ayez jamais eues dans leur vie, et maintenant ils doivent vivre avec les terribles retombées – et vous leur devez à tous des excuses.

Je suis bien conscient de ce que sera votre réponse probable à tout cela. Je n’imagine pas que des excuses seront présentées, alors je vais m’excuser auprès d’eux en votre nom. Ensuite, je passerai chaque jour à vivre ces excuses.

Image via Flickr/Gage Skidmore, licence : https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en_GB

Je rappellerai à mes enfants, vos enfants et tous les enfants, qu’il y a beaucoup d’adultes qui croient encore que les gens sont intrinsèquement précieux et incroyablement beaux, que tous les adultes ne craignent pas les personnes brunes, les homosexuels, les étrangers et les immigrants.

Je leur rappellerai qu’il y a encore des gens attachés à la vérité et à l’égalité, et à la richesse que l’on trouve dans la diversité. Je ferai de mon mieux pour qu’ils se sentent en sécurité, aimés et pleins d’espoir ici, même les jours où je ne le fais pas.

« Donald Trump » de Gage Skidmore est sous licence CC BY-SA 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Je vais même leur apprendre à pardonner aux gens qui échouent et leur font du mal, parce que je sais à quel point c’est difficile en ce moment. Et je leur rappellerai que même lorsque les mauvaises personnes sont récompensées, faire la bonne chose est toujours la chose la plus intéressante à faire.

Je leur apprendrai que lorsque la haine semble être la devise la plus précieuse, cet amour vaut toujours plus que l’or. Je suis juste désolé qu’ils doivent vivre avec quelque chose (et quelqu’un) bien moins qu’ils ne le méritent – ​​et ils n’avaient pas à le faire.

M. Pavlovitz, nous vous remercions pour votre volonté de vous prononcer contre Trump.

La tirade d’un pasteur influent contre les électeurs de Trump : « Vous devez des excuses à mes enfants » est apparue pour la première fois sur TPL News.

Lien source