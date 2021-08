in

Les premières étapes de la Coupe Carabao voient souvent un certain nombre de clubs former le début d’histoires potentielles d’outsiders. Jusqu’à présent, la compétition a vu des sorties pour Northampton, Middlesbrough, Bradford City, Burton Albion, Sutton United et Charlton Athletic, entre autres.

Pendant ce temps, des villes comme Cardiff City, Derby County, Wigan Athletic et Stoke City sont passées par là. Le deuxième tour verra des équipes telles que Aston Villa, Everton, Newcastle United et Leeds United rejoindre la compétition aux côtés d’Arsenal et d’autres équipes de Premier League.

La grande question est de savoir si Manchester City finira par remporter à nouveau la couronne ? Ou un autre côté impressionnera-t-il? Ce serait parfait de voir un outsider sortir du peloton et remporter la couronne de City. Avec l’effectif de Manchester City, ce sera difficile, mais tout peut arriver dans le football. Avouons-le, des choses plus étranges se sont produites.

Tout d’abord, cependant, les équipes doivent conquérir le deuxième tour de la Coupe Carabao, où il y aura beaucoup de chances pour les bouleversements. Serait-ce le début d’une grande histoire ?

Tirage au sort complet du deuxième tour de la Coupe Carabao

Section Nord

Oldham Athletic contre Accrington Stanley

Newcastle United contre Burnley

Wigan Athletic contre Bolton Wanderers

Huddersfield Town contre Everton

Sheffield United contre le comté de Derby

Stoke City contre Doncaster Rovers

Ville de Shrewsbury contre Rochdale

Nottingham Forest contre Wolverhampton Wanderers

Morecambe contre Preston North End

Blackpool contre Sunderland

Leeds United contre Crew Alexandra

Barrow contre Aston Villa

Section sud

Brentford contre Forest Green Rovers

Millwall contre Cambridge United

West Bromwich Albion contre Arsenal

Norwich City contre Bournemouth

Cardiff City contre Brighton & Hove Albion

Birmingham contre Fulham

Gillingham contre Cheltenham Town

Queens Park Rangers contre Oxford United

Swansea City contre Plymouth Argyle

Stevenage contre Wycombe Wanderers

Comté de Newport contre Southampton

Northampton Town contre AFC Wimbledon

Watford contre Crystal Palace

