Tirage au sort de la Copa del Rey | huitièmes de finale

01/07/2022

Le à 13:09 CET

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey 2021-22 a déjà amené les huit manches que le 16 équipes survivantes dans le tournoi ‘KO’.

Le Barça se rendra à San Mamés pour affronter l’Athletic Club. Ce sera la réédition du dernière finale de la Copa del Rey, qui a pris l’équipe de Barcelone. Pour sa part, Espagnol sera mesuré à Majorque dans Ce sont Moix, Pendant ce temps, il Gérone vous recevrez en Montilivi au Vallecano Ray.

C’EST LE HUITIÈME DE LA COUPE

Atlético Baléares – Valence

Gérone – Rayo Vallecano

Sporting Gijón – Cadix

Elche – Real Madrid

Real Sociedad – Atlético de Madrid

Betis – Séville

Club d’athlétisme – FC Barcelone

Majorque – Espanyol

FORMAT DE LA COUPE DU ROI

Les centres en huitièmes de finale de la Copa del Rey 2021-22 ils continueront à être un parti unique, et quant à la date de célébration, il y aura deux lots : un premier prévu pour samedi 15 et dimanche 16 janvier pour les équipes qui ils ne jouent pas la Supercoupe d’Espagne, tandis que les quatre équipes qui seront, joueront leurs qualifications entre Mercredi 19 et jeudi 20 janvier. Dans cette cravate il y aura déjà VAR au cas où les arbitres l’exigeraient.