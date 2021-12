Tirage au sort de la huitième Ligue des champions | Tous les appariements du huitième de Champions

13/12/2021

Act à 15h30 CET

La UEFA a tiré au sort, pour la deuxième fois, le 8es de finale de la Ligue des champions 2021-22. Après la répétition du tirage au sort, en raison de l’erreur commise par l’UEFA dans le premier, les seize équipes qualifiées connaissent déjà leurs rivaux respectifs.

Les matchs aller se joueront les jours 15, 16, 22 et 23 février, tandis que celles de retour seront contestées les jours 8, 9, 15 et 16 mars. Le tirage au sort des quarts de finale, demi-finale et finale aura lieu le vendredi 18 mars et décider du chemin final vers Saint-Pétersbourg.

CHAMPIONS DES HUITIÈMES JEUX 2021-22

PSG – Real MadridAtlético de Madrid – Manchester UnitedVillarreal – JuventusRB Salzbourg – Bayern MunichSporting CP – Manchester CitySL Benfica – AjaxChelsea FC – LOSC LilleVillarreal – JuventusInter de Milan – Liverpool