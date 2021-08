Tirage au sort de la Ligue des champions 2021, résultats : Barcelone affrontera le Bayern Munich, Benfica et le Dynamo Kiev dans le groupe E

in

Ce n’est pas tout à fait le Groupe de la Mort, mais Barcelone n’aura pas une route facile vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après le tirage au sort à Istanbul vendredi, les Blaugrana ont été attirés dans le groupe E et affronteront le Bayern Munich, Benfica et le Dynamo Kiev à partir du mois prochain.

⭐️ ⭐️ Bayern

Barcelone

Benfica

Dynamo Kiev

Le Barça était dans le Pot 2 et était presque assuré d’avoir un adversaire brutal du Pot 1, et il obtient les champions d’Allemagne et les vainqueurs de la Coupe d’Europe 2020. Le Bayern a battu le Barça 8-2 en quarts de finale cette saison-là, ce sera donc amusant de revivre cela.

Les deux autres adversaires sont plus faciles sur le papier mais seront très coriaces en réalité : Benfica a une bonne équipe et est toujours forte à domicile, et jouer à Kiev n’est jamais facile, peu importe à quel point l’équipe du Dynamo est bonne – ou pas.

Le tirage complet est ci-dessous, et il y a des matchs vraiment savoureux à attendre dans ce qui promet d’être une excellente phase de groupes.

groupe A: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club Bruges

Groupe B: Atlético Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan

Groupe C: Sporting Lisbonne, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

Groupe D: Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Shérif Tilaspor

Groupe E: Bayern Munich, Barcelone, Benfica, Dynamo Kiev

Groupe F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Groupe G: LOSC Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsbourg

Groupe H: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

Que pensez-vous du tirage au sort, fans du Barça ? Laissez vos commentaires ci-dessous!