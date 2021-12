Tirage au sort de la Ligue des Champions | Chelsea et PSG, les dangers du battage médiatique pour le Real Madrid

12/12/2021

Après avoir écarté les centres contre l’Inter Milan, avec qui ils coïncidaient déjà en phase de groupes, l’Atlético de Madrid et Villarreal, les deux équipes espagnoles qualifiées deuxième du groupe, Le Real Madrid face au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui se tient ce lundi à Nyon à partir de 12 heures dans le but d’éviter les deux seuls cocotiers qui entreront dans le deuxième pot, Chelsea, actuel champion de la compétition, et le très puissant PSG de Messi, Neymar et Mbappé.

Le club madrilène aspire à profiter d’un huitième de finale tranquille contre un rival de deuxième niveau et c’est pourquoi il préfère se mesurer lors du premier match aller-retour. Salzbourg autrichien ou Benfica et Sporting portugais. L’équipe de Carlo Ancelotti, en revanche, sait que ses deux autres rivaux possibles seront un défi de premier ordre, malgré l’avantage théorique de jouer le deuxième et dernier match à domicile.

Sans aller plus loin, Chelsea était le dernier bourreau de l’équipe blanche en Ligue des champions, en le battant en demi-finale par un résultat cumulé de 3-1. Et ni Florentino Pérez, le président madrilène, ni Ancelotti, ne veulent croiser la route de Mbappé dans la plus haute compétition européenne avant son atterrissage attendu au Santiago Bernabéu.

En échange, Atlético et Villarreal ils ont peu de chance d’éviter le pile ou face, car dans le battage médiatique il n’y a théoriquement qu’un seul expert en sucré, Lille. La plupart des autres rivaux possibles font partie du « pool » des favoris, dans le cas du Bayern Munich, Liverpool, Manchester City ou Manchester United. La Juventus et l’Ajax ne sont pas non plus des rivaux abordables.

Les matchs aller Ils se joueront les 15, 16, 22 et 23 février, tandis que le retour se jouera les 8, 9, 15 et 16 mars.