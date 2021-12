Tirage au sort de la Ligue des Champions, en direct et en ligne

13/12/2021

Le tirage doit être répété. Après que l’UEFA ait commis une erreur en n’incluant pas le ballon de Manchester United et en plaçant le ballon de Liverpool comme un rival possible pour l’Atlético de Madrid, il a été convenu de tirer à nouveau les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette erreur a fait que le reste du tirage n’est plus valide.

En plus de cette erreur évidente, il y avait aussi eu un gâchis avant. Villarreal avait déjà été United, mais ne pouvait pas se croiser avec l’équipe du «diable rouge» ayant déjà participé au même groupe. Tout indique que l’UEFA a confondu Liverpool avec United.

LA CAUSE DE L’ERREUR DANS LE TIRAGE

La UEFA explique, à travers un tweet, l’origine de l’erreur lors du tirage au sort de la Ligue des champions.

Suite à un problème technique avec le logiciel d’un fournisseur de services tiers qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour jouer les unes contre les autres, une erreur matérielle s’est produite lors du tirage des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. – Ligue des Champions (@LigadeCampeones) 13 décembre 2021

OFFICIEL! Le tirage au sort de la Ligue des champions est répété à partir de 15h00.. Surréaliste ce qui s’est passé aujourd’hui avec l’UEFA et le tirage au sort… Florentino Pérez et le Real Madrid ne devraient pas être trop contents.

Attention, les plaintes concernant le tirage au sort de la Ligue des champions de certaines équipes prennent forme ! L’Atlético vient d’annoncer que « Nous sommes en pourparlers avec l’UEFA pour demander des explications et une solution après les erreurs commises lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions »

Il y a encore celui de la Conference League, la troisième compétition continentale. Selon ‘RMC Sport’, à la fin de ce tirage, l’UEFA donnera son avis sur les erreurs commises lors du tirage au sort de la Ligue des champions, en particulier celle qui a affecté l’Atlético. L’absence du ballon de United lors du tirage au sort du rival des rojiblancos a déjà tout conditionné.

Et jusqu’ici le tirage au sort de la Ligue Europa ! Nous aurons de grands matchs à partir de février, lorsque les compétitions européennes reprendront.

Des matchs attractifs que l’on verra dans ce tour de la Ligue Europa, avec de vrais grands matchs. Chance mitigée pour les Espagnols. Alors que le Barça et la Real Sociedad ont eu deux des rivaux les plus difficiles du tirage au sort (Naples et RB Leipzig, respectivement), le Betis et Séville ont eu un peu plus de chance, avec le Zenit et le Dinamo de Zagreb comme rivaux, respectivement. Nous verrons.

Le match aller de ce précédent tour des huitièmes aura lieu le 17 février tandis que le retour aura lieu le 24 du même mois.

Porto-Latium est la dernière traversée. Un autre bon binôme d’équipes ‘Champions’.

Zénit-Betis ! Toutes les équipes espagnoles sont déjà jumelées.

BARÇA-NÁPOLES ! L’équipe du Barça a été, sûrement, le rival le plus coriace qui a pu le toucher… Énorme. Le match aller au Camp Nou et le retour au stade Diego Armando Maradona.

RB Leipzig-Real Sociedad ! Éliminatoire très attractif. Les Allemands arrivent avec un nouvel entraîneur…

Atalante-Olympiacos. Favoris des Italiens… L’équipe grecque pourrait être la rivale du Barça. Il y en a moins…

Rappelons que le match aller se joue toujours dans le stade des Champions déchus, tandis que le retour est pour celui qui vient de la deuxième place de la phase de poules des Champions.

