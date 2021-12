Tirage au sort de la Ligue Europa | Le Barça affrontera Naples en Ligue Europa

13/12/2021

Le à 13:25 CET

Après avoir été battu 3-0 contre le Bayern lors de la dernière journée de la phase de groupes, le Barça s’est qualifié pour la Ligue Europa en terminant troisième, tout comme le Dortmund, Séville, Leipzig et Atalante, entre autres.

Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, les Catalans disputent à nouveau la deuxième plus grande compétition européenne sous le nom de Ligue Europa, anciennement connue sous le nom de Coupe UEFA.

Bien que beaucoup placent déjà le Barça parmi les favoris pour remporter le tournoi, la vérité est que Les hommes de Xavi devront appuyer sur l’accélérateur s’ils veulent battre Napoli, l’une des équipes les plus fortes de Serie A. Ils ne vivent pas leur meilleur moment et ils ont jusqu’en février pour peaufiner les détails et préparer le premier match nul avant les huitièmes de finale.

En ce moment, les Italiens, bien qu’ils soient quatrième à quatre points du leader du championnat italien, traversent une période difficile, puisqu’ils n’ont réussi qu’à ajouter 1 point sur 9 possibles.

Le match aller se jouera le 17 février et le retour le 24. Le Barça étant issu de la Ligue des champions, la rencontre débutera au Camp Nou.

Le dernier précédent dans les compétitions européennes entre eux était en huitièmes de finale de la Ligue des champions 19/20, où le Barça a réussi à avancer de phase.