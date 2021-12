22/12/2021 à 10h29 CET

MC

Le tirage au sort de la loterie de Noël 2021 donne le coup d’envoi aux vacances de Noël et aussi à l’illusion de recevoir un supplément économique qui règle divers aspects de nos vies. Ce mercredi, les enfants de San Ildefonso seront chargés, depuis le Théâtre Royal de Madrid, de distribuer la chance à tous les gagnants.

Et bien qu’il semble impossible de mettre la main sur le Fat Lottery de Noël tant attendu, la vérité est qu’il faut être prêt à connaître tous les détails sur la façon de collecter cet argent qui arrive si bien quand on s’y attend le moins.

Que faire lorsque vous gagnez un prix au concours de Noël ?

Bien que la première chose soit de le célébrer en famille et entre amis, n’oubliez pas que les dixièmes gagnants ont une date de péremption : trois mois à compter du jour du tirage.

En outre, Vous ne pouvez récupérer votre dixième que si le montant que vous avez gagné est inférieur à 2 000 euros. Si votre prix est de ce montant ou moins, vous n’êtes pas obligé de vous rendre à l’administration de la loterie où vous avez acheté le dixième, vous pouvez recevoir le montant estimé dans l’un des points de vente du réseau commercial.

Dans le cas où l’argent est supérieur à ce montant, cela ne vaudra pas la peine d’aller dans une administration, sinon que la bonne chose est Accédez à l’une des entités financières associées répertoriées sur le site Web de la loterie et des paris d’État. Il faudra y présenter le DNI et le dixième lauréat.

Ainsi, les lots de loterie inférieurs à 2 000 euros pourront être retirés à partir de 18h00 le même jour, le 22 décembre. Le Trésor prélève 20 % de tous les prix supérieurs à 40 000 euros et le Le 23 mars est le dernier jour pour recueillir un dixième prix Et oui, il est possible de récupérer un dixième cassé ou abîmé, mais il faut suivre une démarche bien précise.

Après cela, vous pourrez profiter de l’argent reçu avec tous vos proches et le célébrer avec style. Pour savoir -à partir de ce mercredi- quels sont les numéros gagnants, vous pouvez le faire ici. De plus, vous pouvez trouver la réponse à toutes les questions sur notre page Foire aux questions sur la loterie de Noël.