Tirage au sort de la loterie de Noël 2021 | Ils transportent en direct les commentateurs du tirage au sort avec un pilote de Formule 1

23/12/2021

C’est la partie la plus risquée de laisser les gens commenter en direct à la télévision. Les plus ingénieux peuvent se faufiler et c’est ce qui est arrivé au tirage de la loterie de Noël qui a été émis par RTVE.

La chaîne autorisés à afficher des tweets via leur hashtag et un utilisateur s’est faufilé dans un style anthologique à la traîne. Le message était le suivant : « Cette année, je regarde le tirage au sort du Japon avec mon colocataire Yuki tsunoda. Je voudrais que vous lui envoyiez un salut. «

Les commentateurs ont gentiment salué Tsunoda qui il n’est ni plus ni moins un pilote japonais de Formule 1 c’est généralement le sujet des mèmes des adeptes du sport automobile en raison de sa taille, de sa sympathie et du fait qu’au cours de son année de recrue, il n’a pas bien fait du tout.

. @ XxCarlosLM93xX: « Cette année, je regarde le tirage du Japon avec mon colocataire Yuki Tsunoda, j’aimerais que vous lui envoyiez un salut » #LoteriaRTVE #F1 pic.twitter.com/zRsurYRxe2 – SoyMotor.com (@SoyMotor) 22 décembre 2021

Objectif atteint, pêche à la traîne accomplie et les réseaux faisant écho au moment qui s’est bien passé tôt pendant le tirage. Pouvons-nous dire que le tweeter a rempli « Le plan » ?