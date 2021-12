Tirage au sort de la loterie de Noël 2021 | Jusqu’à quand puis-je acheter un billet de loterie ?

22/12/2021

Vous avez encore le temps d’obtenir un billet de loterie (si vous ne le lisez pas trop tard). Le dernier jour pour acheter un billet pour le tirage au sort de Noël c’est ce mardi 21 décembre, la veille de la tenue de l’événement.

Pour effectuer le acheter en personne dans n’importe quelle administration de loterie Vous devrez vous présenter aux horaires établis par les différents commerces, qui dans certains cas prolongent leur fenêtre de service client à l’occasion de la Loterie de Noël.

La achat de billets en ligne Cela peut se faire jusqu’au 21 décembre à minuit. Si vous souhaitez rechercher un numéro spécifique, vous pouvez le faire à partir de notre moteur de recherche Christmas Lottery. N’oubliez pas qu’il est important de suivre une série de recommandations et de conseils lors de l’achat de billets en ligne.

Chaque année, il y a des fins qui se répètent parmi les favoris des joueurs de loterie de Noël, comme el 15, dite ‘la jolie fille’ ou ‘les deux canetons’, le 22. Depuis le début du tirage extraordinaire de la loterie de Noël, le numéro 5 a été la clôture qui a clôturé le plus « El Gordo » (à 32 reprises), suivi de 6 (à 28 reprises) et 4 (à 27 reprises) . De plus, l’une des combinaisons de ces numéros (15 640) a reçu le prix « El Gordo » à deux reprises, en 1956 et 1978.

Collectez un dixième gagnant

Si vous faites partie des gagnants du tirage de Noël, vous pouvez effectuer le paiement le même jour, le 22 décembre à partir de 18h00. Bien entendu, vous ne pouvez le faire que si le montant est inférieur à 2 000 euros. En cas de prix plus élevés, vous devez vous rendre dans une agence bancaire autorisée.

Dans le cas de les 3 plus gros prix, ‘El Gordo’, le deuxième et le troisième prixDe plus, la taxe correspondante devra être payée à l’Agence des Impôts, avec des taxes fixées à 20 % de tous les prix supérieurs à 40 000 euros.

En effet, le Trésor pourra « gagner » cette année 156,5 millions d’euros avec la Loterie de Noël si les trois premiers lots sont distribués, selon les calculs des Techniciens du ministère des Finances (Gestha). Au cas où tous les lauréats seraient vendus, l’administration publique collecterait 123,8 millions du « Gordo », 29,2 millions supplémentaires du deuxième prix et 3,4 millions du troisième prix.

Ainsi, le « bonus » pour les caisses publiques a été maintenu depuis que le minimum exonéré d’impôt a été augmenté le 1er janvier de l’année dernière 2020. jusqu’à 40 000 euros sur les 20 000 euros exonérés en 2019.