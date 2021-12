Tirage au sort de la loterie de Noël 2021

21/12/2021

Le à 13:14 CET

Quant à fétiches, superstitions et manies, la liste de ceux que l’on peut trouver au tirage de la loterie de Noël est interminable. Beaucoup de gens recherchent les dates de leurs proches, des événements historiques, des catastrophes…

En ce 2021, où le numéro du début de l’éruption du volcan La Palma Cela a été un nombre des plus recherchés, il y a des gens qui ont pris en compte une autre « tragédie », en l’occurrence sportive, pour choisir le dixième de la loterie.

Ce fait n’est ni plus ni moins que le départ de Leo Messi au PSG. Cela peut sembler une chose banale mais pour beaucoup de gens ce fut un événement traumatisant et c’est pourquoi les chiffres liés au départ de Leo Messi sont plus recherchés que jamais.

L’un de ces numéros est 08821 qui était le jour où il a dit au revoir au FC Barcelone avec des larmes, un autre le 10821 qui était le jour où il partit pour Paris ou même, s’il est vrai que l’argent appelle l’argent, le nombre 00030 (son numéro au PSG) sont des numéros très demandés pour ce tirage au sort