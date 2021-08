Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021 : toutes les mises à jour

Avec la nouvelle saison en cours, le Bayern Munich est sur le point de se lancer dans un autre voyage en Ligue des champions – et tout commence par la phase de groupes. Certes pas aussi critique que les derniers tours du tournoi, les tirages au sort de la phase de groupes représentent un moment critique de la saison de l’équipe.

Le Pot 2 et le Pot 3 ont des équipes vraiment fortes cette fois, et le Pot 4 n’a pas l’air trop mal non plus. Les meilleures équipes d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie attendent toutes et le Bayern a une forte probabilité d’être entraîné dans un groupe de la mort. Compte tenu du début de saison relativement lent de l’équipe et de la relative inexpérience de Julian Nagelsmann sur la scène européenne, les choses pourraient devenir très intéressantes.

