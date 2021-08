Tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League : heure, chaînes de télévision, informations de base et comment regarder en ligne

in

Le football de la Ligue des champions est de retour, même s’il ne s’agit que du tirage au sort de la phase de groupes. Ce tirage au sort définira les six premiers matchs du Real Madrid dans la compétition et il y a quelques adversaires que Los Blancos voudront éviter.

Quand est le tirage au sort ?

Le tirage commencera à 18h00 CEST, 14h00 HNE. Étant donné que l’UEFA explique toujours la procédure et fait une petite introduction, attendez-vous à ce que le tirage au sort commence environ 15 minutes plus tard.

Quels sont les pots pour le tirage ? (Qui peut dessiner le Real Madrid ?)

Le Real Madrid n’a pas remporté la Liga la saison dernière et est donc dans le Pot 2, ce qui signifie qu’il ne peut pas affronter d’autres équipes dans le même pot. Gardez à l’esprit que le Real Madrid ne peut pas dessiner d’autres équipes de LaLiga à ce stade de la compétition. Une équipe de chaque pot sera tirée au sort pour former les groupes. Encore une fois, les équipes de la même ligue ne peuvent pas être dans le même groupe, donc le Real Madrid ne peut pas tirer l’Inter et Milan en même temps.

Pot 1 : Chelsea, Atletico de Madrid, Manchester City, Inter, Bayern, Lille, Villarreal et Sporting Lisbonne.

Pot 2 : Real Madrid, Barcelone, Juventus, PSG, Manchester United, Liverpool, Séville et Borussia Dortmund.

Pot 3 : Porto, Ajax, Leipzig, Benfica, Atalanta, Shakthar, Salzburgo et Zenit.

Pot 4: Brujas, Young Boys, Malmo, Wolfsburgo, Besiktas, Dynamo Kyiv, Sheriff Tiraspol et Milan.

Quand commence la compétition ?

Les premiers matchs se joueront le 14 septembre et la phase de groupes se terminera le 8 décembre, juste avant les vacances de Noël.

Où se déroulera la finale de la Ligue des champions 2022 ?

La finale est prévue le samedi 28 mai et elle se jouera à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Comment puis-je regarder le tirage ?

Le tirage au sort de la phase de groupes sera diffusé en direct et gratuitement sur UEFA.com à 18h00 CEST.