Tirage au sort de l’avant-première de la Ligue des champions : c’est ainsi que les paires restent

02/08/2021 à 16h05 CEST

Blanchiment d’Arnau

Les Champions 2021/22 approchent. Le Salzbourg autrichien et le Brondby Les danois s’affronteront dans le Tour de qualification de la Ligue des Champions, selon le résultat de la tirage effectué ce lundi par l’UEFA pour les paires, qui se joueront le 17/18 suivant le match aller et le 24/25 le retour.

Les champions des ligues autrichienne et danoise étaient jumelés après être entré dans ce tour de la compétition, dans lequel Salzbourg a disputé la phase de groupes la saison dernière et a terminé troisième du groupe A, après le Bayern Munich allemand et l’Atlético de Madrid, pour jouer plus tard la Ligue Europa.

Les autres duos seront conditionnés par les résultats du troisième tour de qualification, dont les matches aller se joueront demain et les matches retour mardi 10 prochain.

A) Oui, le vainqueur du match entre le Spartak Moscou et Benfica sera mesuré contre celui joué par le PSV Eindhoven et Midtjylland, comme cela arrivera avec le vainqueur du choc Monaco-Sparta Prague, qui rencontrera celui qui surpassera le duel Genk/Shakhtar Donetsk.

Les Ukrainiens du Shakthar ont coïncidé la saison dernière avec le Real Madrid, le Borussia Mönchengladbach et l’Inter Milan dans le groupe B et les Danois du Midtjyland avec Liverpool, l’Atalanta et l’Ajax dans le groupe D.

Les vainqueurs de ce tour de qualification se qualifieront pour la phase de groupes, dans laquelle ils rejoindront les 26 clubs directement qualifiés, que l’UEFA tirera au sort jeudi 26 août à Istanbul. Toutes les équipes perdantes entreront en phase de groupes de la Ligue Europa, dont le tirage est prévu le vendredi 27.

Tour préliminaire (17/18-août aller simple et 24/25-août retour)

– Parcours des champions :

Salzbourg (AUT) -Brøndby (DIN)

Cluj (RUM) / Young Boys (SUI) -Ferencváros (HUN) / Slavia Prague (CZE)

Malmöe (SUE) / Rangers (SCO) -Olympiacos (GRE) / Ludogorets 1945 (BUL)

Red Star (SRB) / Sheriff Tiraspol (MDA) -Dinamo (CRO) / Legia Varsovie (POL)

– Parcours de ligue

Monaco (FRA) / Sparta Prague (CZE) -Genk (BEL) / Shakhtar Donetsk (UKR)

Spartak Moscou (RUS) / Benfica (POR) – PSV Eindhoven (NED) / Midtjylland (DIN).