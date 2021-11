Tirage au sort de l’Open d’anglais 2021, programme, chaîne de télévision, diffusion en direct, prix en argent et cotes

Judd Trump défend son titre à Milton Keynes (Photo: .)

L’English Open débutera lundi matin à Milton Keynes, même s’il sera très différent de l’événement organisé au même endroit l’an dernier.

La Marshall Arena a été d’une grande aide pour le snooker pendant la saison 2020/21, offrant un lieu pour des tournois à huis clos, mais maintenant les foules sont de retour et il y aura beaucoup à venir pour voir les plus grands noms du jeu dans MK.

Judd Trump a battu Neil Robertson 9-8 lors d’une finale mémorable l’année dernière et les deux hommes sont de retour et parmi les favoris cette fois-ci.

Le trophée Steve Davis est en jeu, mais tout comme les points de classement cruciaux dans la course pour se qualifier pour le Grand Prix mondial de décembre et le Masters en janvier.

Comment regarder l’Open d’Angleterre

Eurosport retransmettra le tournoi en direct, avec les sessions du matin disponibles sur Eurosport Player et l’application Eurosport, tandis qu’une couverture TV complète pour les sessions de l’après-midi et du soir.

Tirage au sort et programme de l’Open d’anglais

Lundi 1er novembre

10:00 Anthony McGill contre Gao Yang

10:00 Stephen Maguire contre Mark King

10:00 Kyren Wilson contre Noppon Saengkham

10:00 Ding Junhui contre Andrew Pagett

13:00 Judd Trump contre Matthew Selt

13h00 Barry Hawkins contre Reanne Evans

13h00 Shaun Murphy contre Duane Jones

13h00 Yan Bingtao contre Aaron Hill

14:00 Stuart Bingham contre Ng On Yee

14:00 Jack Lisowski contre Mark Joyce

14:00 Oliver Sykes contre Allan Taylor

14:00 Mark Selby contre Sanderson Lam

19h00 Mark Lloyd contre Paul Deaville

19h00 Ronnie O’Sullivan contre David Lilley

19h00 John Higgins contre Zhao Jianbo

19h00 Alexander Ursenbacher contre Tom Ford

20:00 Neil Robertson contre Andy Hicks

20:00 Mark Allen contre Luca Brecel

20:00 Gary Wilson contre Ben Woollaston

mardi 2 novembre

10:00 Xiao Guodong contre Steven Hallworth

13h00 Ross Muir contre Wu Yize

13:00 Xu Si contre Zhao Xintong

14:00 Soheil Vahedi contre Robbie Williams

14:00 Mark Davis contre Graeme Dott

19:00 Sunny Akani contre Ricky Walden

20:00 Stephen Hendry contre Chris Wakelin

mercredi 3 novembre

10:00 Rory McLeod contre Anthony Hamilton

10:00 Li Hang contre Ali Carter

10:00 Fraser Patrick contre Hossein Vafaei

13:00 Thepchaiya Un-Nooh contre Peter Devlin

14:00 Martin Gould contre Scott Donaldson

14:00 Martin O’Donnell contre David Gilbert

Lundi : Round 1 (suspendu) & Round 2 – 10h, 13h et 19h

Mardi : 2e manche – 10h, 13h et 19h

Mercredi : Round 2 & Round 3 – 10h, 13h & 19h

Jeudi : Round 3 & Round 4 – 13h & 19h

Vendredi : QFs – 12h, 14h & 19h

Samedi : Demi-finales – 13h & 19h

Dimanche : Finale – 13h & 19h

English Open Prize Money

Gagnant : 70 000 £

Finaliste : 30 000 £

Demi-finale : 20 000 £

Quart de finale : 10 000 £

16 derniers : 7 500 £

32 derniers : 4 000 £

Les 64 derniers : 3 000 £

Pause la plus élevée : 5 000 £

Cotes Open anglais

Judd Trump 7/2

Neil Robertson 5/1

Mark Selby 6/1

Ronnie OSullivan 6/1

Jean Higgins 12/1

Kyren Wilson 16/1

Shaun Murphy 17/1

Mark Allen 17/1

Ding Junhui 22/1

David Gilbert 25/1

Stuart Bingham 25/1

Yan Bingtao 25/1

Barry Hawkins 25/1

Jack Lisowski 45/1

Anthony McGill 50/1

Cao Yupeng 50/1

Ali Carter 50/1

Zhao Xintong 50/1



