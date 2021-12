Tirage au sort des 16 derniers matchs de la Ligue des champions : date, heure de début au Royaume-Uni, comment regarder et équipes qualifiées

Les phases de groupes de la Ligue des champions 2021/22 sont terminées et cela signifie que l’attention se tournera désormais vers les huitièmes de finale de la compétition élite.

Après le point culminant de la phase de groupes, le tournoi se qualifiera pour les 16 derniers alors que les vainqueurs et les finalistes des huit poules s’affronteront dans un format à élimination directe menant à la finale à la Gazprom Arena.

Manchester City a perdu la finale la saison dernière contre ses homologues de Premier League Chelsea

Le quatuor de Premier League Manchester United, Liverpool, Manchester City et Chelsea sont tous passés à la phase suivante.

Les 16 derniers démarrent en février et voici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Tirage au sort de la Ligue des Champions : Date et heure

La cérémonie des 16 derniers tirages aura lieu le Lundi 13 décembre à Nyon, en Suisse.

Il débutera à 11 heures, heure du Royaume-Uni.

L’équipe de Jurgen Klopp a déjà obtenu sa place dans les 16 derniers lors du tirage au sort des vainqueurs de groupe de la Ligue des champions: équipes qualifiées

Gagnants de groupe confirmés (classés)

Ajax (NED)

Bayern Munich (Allemagne)

Liverpool (ANG)

Manchester City (ANG)

Manchester United (ANG)

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Lille (FRA)

Finalistes de groupe confirmés (non classés)

Atlético Madrid (ESP)

Inter Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

CP Sportif (POR)

Chelsea (ANG)

Benfica (POR)

Red Bull Salzbourg (AUS)

Villarreal ou Atalante

Ligue des champions : qui peut jouer qui ?

Deux pots de classement seront constitués, l’un des huit vainqueurs de groupe (présélectionnés) et un autre avec les huit finalistes de groupe (non classés).

Une équipe tête de série affrontera une équipe non classée lors des huitièmes de finale, mais aucune équipe ne peut affronter un club de son groupe ou une équipe de sa propre association, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de matchs entre Premier League à ce stade.

Les vainqueurs des groupes de tête de série joueront le match aller à l’extérieur, le match retour devant leurs propres fans.

Les matchs aller se joueront les 15, 16, 22 et 23 février tandis que les matchs retour se joueront les 8, 9, 15 et 16 mars.

Chelsea espère conserver le trophée cette saison Ligue des champions : quelles sont les dates clés ? Quarts de finale : Tirage au sort le 18 mars – rencontres à jouer les 5/6 avril et 12/13 avrilDemi-finales : Tirage au sort le 18 mars – rencontres à jouer les 26/27 avril et 3/4 mai Finale : 28 mai à la Le stade Gazprom de Saint-Pétersbourg en Russie Tirage au sort de la Ligue des champions : chaîne de télévision et diffusion en direct

L’UEFA aura une couverture complète sur son site Web, tandis que BT Sport diffusera également le tirage en direct.

talkSPORT vous apporte une couverture complète du tirage au sort et de l’action des 16 derniers, écoutez ici.

Nous publierons également en direct le tirage au sort et les plus gros matchs sur talkSPORT.com.