Tirage au sort des barrages de la Coupe du monde : l’Écosse et le Pays de Galles apprennent leur destin

L’Ecosse et le Pays de Galles pourraient se rencontrer pour une place en phase finale de la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain si les deux pays remportent leurs demi-finales des barrages.

Les Écossais ont été tirés contre l’Ukraine en demi-finale des séries éliminatoires à Hampden Park. Pendant ce temps, le Pays de Galles affronte l’Autriche à domicile.

Si les deux pays remportent leurs demi-finales, ils pourraient organiser un affrontement alléchant entre les pays d’origine pour une place dans la Coupe du monde 2022.

Ailleurs, l’Italie et le Portugal devraient se rencontrer en finale des barrages après que les deux équipes aient été tirées au sort dans la même section. Cela signifie que les champions d’Europe en titre ou leur prédécesseur pourraient manquer une place au Qatar.

Tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde de la FIFA : l’Écosse et le Pays de Galles apprennent leur destin

Demi-finale des éliminatoires de la Coupe du monde difficile pour l’Écosse

Le patron de l’Écosse, Steve Clarke, sera raisonnablement satisfait du tirage au sort.

Clarke saura que ce sera une demi-finale délicate contre l’Ukraine qui a atteint les quarts de finale des Championnats d’Europe.

Ils se sont également avérés difficiles à battre lors des qualifications en passant la campagne sans défaite. Cependant, ils ont fait match nul six de leurs huit matchs de groupe. Les deux nations ne se sont rencontrées que deux fois dans leur histoire avec une victoire chacune.

L’Ukraine compte de bons joueurs tels que le milieu de terrain de West Ham United Andriy Yarmolenko et Oleksandr Zinchenko de Manchester City.

Mais compte tenu de la forme récente de l’Écosse, où elle a remporté six matchs de qualification d’affilée, elle ne craindra personne et disposera d’un avantage à domicile qui pourrait être essentiel. De plus, ils ont l’expérience des éliminatoires après avoir battu Israël et la Serbie pour se qualifier pour les Championnats d’Europe.

Steve Clarke sera également soulagé qu’ils n’aient fait match nul ni contre le Portugal ni contre l’Italie et tentera de saisir leur chance s’ils atteignent la finale des barrages.

Le Pays de Galles sera raisonnablement satisfait du tirage au sort

Le patron du Pays de Galles, Rob Page, sera raisonnablement satisfait du tirage au sort. Il sera ravi que le Pays de Galles ait potentiellement une finale à domicile s’il bat l’Autriche en demi-finale.

L’Autriche a connu des difficultés lors de la phase de groupes des qualifications pour la Coupe du monde, terminant seulement quatrième de son groupe. Ils ne sont en barrages qu’en raison de leurs performances en UEFA Nations League.

Les deux pays se sont rencontrés dix fois, l’Autriche remportant cinq de ces rencontres contre trois pour le Pays de Galles. Cependant, le Pays de Galles a battu l’Autriche lors de sa dernière rencontre à Cardiff grâce à un but de Ben Woodburn lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018.

L’Autriche possède des hommes dangereux, notamment David Alaba du Real Madrid, Marcel Sabitzer du Bayern Munich et le jeune barcelonais Yusuf Demir.

Rob Page saura qu’il s’agit d’une occasion en or de mettre enfin un terme à l’attente de 64 ans du Pays de Galles pour participer à une phase finale de la Coupe du monde.

L’Italie et le Portugal prêts pour le choc des poids lourds

L’histoire du tirage au sort était que l’Italie et le Portugal étaient potentiellement prêts à se rencontrer en finale des séries éliminatoires. Soit les champions d’Europe en titre, soit le Portugal de Cristiano Ronaldo n’apparaîtront pas au Qatar.

Les deux pays n’ont qu’eux-mêmes à blâmer d’être dans cette situation. Les deux ont eu du mal en qualifications et ont raté leur opportunité de se qualifier automatiquement.

N’ayant pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, l’Italie sera impatiente de s’assurer qu’elle ne manquera pas de se qualifier pour deux Coupes du monde consécutives pour la première fois de son histoire.

Pendant ce temps, si le Portugal ne parvient pas à se qualifier, cela fermera sûrement la porte à la dernière chance de Cristiano Ronaldo de remporter la Coupe du monde.

Cependant, les deux pays doivent d’abord négocier leurs demi-finales des barrages. L’Italie devrait se qualifier après avoir fait match nul contre la Macédoine du Nord, mais le Portugal fait face à un test difficile contre la Turquie.

Quoi qu’il arrive, il y aura beaucoup de drame en mars alors que les pays poursuivront les trois dernières places européennes au Qatar.

Tirage au sort complet

Demi-finales des éliminatoires de la Coupe du monde

Ecosse contre Ukraine

Pays de Galles contre Autriche

Russie contre Pologne

Suède contre République tchèque

Italie contre Macédoine du Nord

Portugal contre Turquie

Finales des éliminatoires de la Coupe du monde

Pays de Galles ou Autriche contre Ecosse ou Ukraine

Russie ou Pologne contre Suède ou République tchèque

Portugal ou Turquie contre Italie ou Macédoine du Nord

