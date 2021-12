Tirage au sort des champions | Tous les appariements du huitième de Champions

13/12/2021 à 12h20 CET

La Ligue des Champions 2021/22 vous connaissez déjà les huit matchs qui composent les huitièmes de finale. Le tirage au sort qui s’est déroulé ce lundi à Nyon a donné lieu à de grands duels parmi lesquels se détachent les Benfica – Real Madrid et le Atlético de Madrid – Bayern Munich.

Les matchs aller se joueront les jours 15, 16, 22 et 23 février, tandis que celles de retour seront contestées les jours 8, 9, 15 et 16 mars. Le tirage au sort des quarts de finale, demi-finale et finale aura lieu le vendredi 18 mars et décider du chemin final vers Saint-Pétersbourg.

C’est ainsi que tous les appariements ont été

Benfica – Real Madrid

Villarreal – Manchester City

Atlético de Madrid – Bayern Munich

RB Salzbourg – Liverpool

Inter Milan – Ajax

Sporting CP – Juventus

Chelsea – Lille

Manchester United – PSG