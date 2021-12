Tirage au sort des éliminatoires de l’UEFA Europa League, résultats : Barcelone affrontera Naples

Le tirage au sort de la Ligue Europa a été effectué lundi à Nyon, en Suisse, pour décider des huit matchs éliminatoires de la toute nouvelle phase à élimination directe de la compétition de clubs de deuxième division européenne, et Barcelone sait déjà qui ils affronteront en février.

Les Blaugrana ont affronté l’équipe italienne de Napoli, qui a terminé deuxième du groupe C. Le Barça a déjà affronté Napoli deux fois en compétition européenne, battant l’équipe de Serie A en huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière.

C’est le pire match nul possible pour le Barça qui tire la meilleure équipe de tous ses adversaires possibles, et pour ne rien arranger, les Blaugrana devront se rendre à Naples pour le match retour sans l’avantage de la règle des buts à l’extérieur, qui n’existe plus. dans le football européen.

Le match aller aura lieu le jeudi 17 février au Camp Nou et le match retour une semaine plus tard au stade Diego Maradona. Les huit vainqueurs de la phase éliminatoire passeront en huitièmes de finale, où ils affronteront les huit équipes premières de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Voici les résultats complets du tirage au sort, avec quelques cravates vraiment savoureuses sur la route des seize derniers :

Séville vs Dinamo Zagreb

Atalante vs Olympiacos

RB Leipzig contre Real Sociedad

Barcelone contre Naples

FC Zenit vs Real Betis

Borussia Dortmund contre Rangers

FC Sheriff contre SC Braga

FC Porto contre Latium