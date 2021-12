Tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions: programme et où regarder à la télévision

La plus haute compétition du football européen termine déjà sa phase de groupes. Maintenant, les équipes restantes, qui sont théoriquement les le plus fort de toute l’Europe, ils s’affronteront pour déterminer qui mérite d’aller au prochain tour.

Pour le moment, les équipes espagnoles classées pour la phase suivante sont le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Le Real Madrid passe en tête du groupe après avoir fait preuve d’une grande force à la fois en Liga et dans sa compétition vedette. Pendant, L’Atlético a dû souffrir contre Porto et passera deuxième du groupe.

Cependant, dans ce tirage, ils ne pourront pas quitter équipes rivales du même pays. Pour cette raison, les équipes espagnoles ne pourront affronter que des équipes d’autres pays. Dans le même temps, le premier du groupe affrontera le second d’un autre groupe, croise, en théorie, plus facile.

Même ainsi, nous savons déjà quand cela se produira le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions à 12h00 CET et peut être suivi via le site officiel de l’UEFA.